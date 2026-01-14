ETV Bharat / state

महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोले- पार्टी छोड़ते ही बदले की भावना से भाजपा ने मारे छापे, मैं डरने वाला नहीं

पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि वे छापे की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं.

Former Cabinet Minister Mahendrajit Singh Malviya
पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय (ETV Bharat Banswara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
बांसवाड़ा: वागड़ अंचल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया. बुधवार को भैरव जी मंदिर पर मालवीय के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा. मलावीय ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल की घोषणा की. इस दौरान मालवीय ने कहा कि बदले की भावना से भाजपा सरकार ने मेरे यहां छापे मारे हैं. उन्होंने कहा कि पहले मैं राजस्थान सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अच्छा समझता था. लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया.

इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय ने कहा कि मालवीय से पहले मैं जेल जाने को तैयार हुं. डरने वाले नहीं हैं. इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब मैं भाजपा में था, तब उन्हें प्रेस कांफ्रेंस की याद नहीं आई. जब मैं भाजपा में आया, तो प्रेस वार्ता कर पेपर लिक की बात कर रहे हैं.

भाजपा पर बरसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय (ETV Bharat Banswara)

मालवीय ने कहा कि नरेगा को लेकर मानगढ़ में तीन राज्यों की बड़ी बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि नरेगा को लेकर किसानों-ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा. उन्हें एकत्र कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे केंद्रीय भाजपा सरकार भी हिल जाएगी.

TAGGED:

MAHENDRAJEET MALVIYA TARGETS BJP
ACB RAID ON MALVIYA ASSETS
RESHAM MALVIYA ON BJP
MAHENDRAJEET SINGH MALVIYA ON BJP

संपादक की पसंद

