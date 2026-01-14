ETV Bharat / state

महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोले- पार्टी छोड़ते ही बदले की भावना से भाजपा ने मारे छापे, मैं डरने वाला नहीं

बांसवाड़ा: वागड़ अंचल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया. बुधवार को भैरव जी मंदिर पर मालवीय के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा. मलावीय ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल की घोषणा की. इस दौरान मालवीय ने कहा कि बदले की भावना से भाजपा सरकार ने मेरे यहां छापे मारे हैं. उन्होंने कहा कि पहले मैं राजस्थान सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अच्छा समझता था. लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया.

इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय ने कहा कि मालवीय से पहले मैं जेल जाने को तैयार हुं. डरने वाले नहीं हैं. इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब मैं भाजपा में था, तब उन्हें प्रेस कांफ्रेंस की याद नहीं आई. जब मैं भाजपा में आया, तो प्रेस वार्ता कर पेपर लिक की बात कर रहे हैं.