ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में एंट्री, AICC ने जारी किए आदेश

रिजाइनिंग के प्रस्ताव को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी, अब जल्द ही औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे मालवीय.

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय
पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी को पार्टी हाईकमान ने मंजूरी दे दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार रात मालवीय के पार्टी में रिजाइनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी पत्र लिखकर सूचित किया है. अब जल्द ही मालवीय औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे.

अनुशासन समिति की बैठक में हुई थी अनुशंसा : इससे पहले शुक्रवार को सुबह राजस्थान कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के घर वापसी को लेकर मंथन हुआ था और उसके बाद उनकी अनुशंसा रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई थी. हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ ही कई अन्य नेताओं की भी घर वापसी को लेकर अनुशासन समिति की बैठक में चर्चा हुई थी लेकिन फिलहाल पार्टी हाईकमान ने केवल महेंद्र जीत सिंह मालवीय की रिजाइनिंग को ही हरी झंडी दी है. इधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने की खबरों के बीच ही उनके व्यावसायिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जहां उनके बांसवाड़ा स्थित पेट्रोल पंप और अन्य ठिकानों पर रेड हुई थी जिस पर मालवीय ने सवाल भी खड़े किए थे.

AICC ने जारी किए आदेश
AICC ने जारी किए आदेश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: महेंद्रजीत सिंह मालवीय बोले- पार्टी छोड़ते ही बदले की भावना से भाजपा ने मारे छापे, मैं डरने वाला नहीं

11 जनवरी को की थी कांग्रेस में घर वापसी की घोषणा : इससे पहले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जयपुर में 11 जनवरी को ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान घोषणा की थी कि वह कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं. उनका भाजपा में दम घुट रहा है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने को अपनी गलती भी बताया था. इससे पहले उन्होंने कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद डोटासरा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि कांग्रेस में फिर से शामिल होने के लिए मालवीय ने उन्हें प्रार्थना पत्र लिखा है. डोटासरा ने उनके इस मामले को अनुशासन समिति में भेजने बात कही थी जिसके बाद शुक्रवार को अनुशासन समिति की बैठक में उनके नाम की अनुशंसा करके पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेज दी गई थी.

नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज होकर छोड़ी थी कांग्रेस : दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालवीय साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बागीदौरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी. जिसके बाद उन्हें विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि भाजपा ने उन्हें डूंगरपुर- बांसवाड़ा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन उन्हें भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत के सामने हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद से ही मालवीय भाजपा में हाशिए पर चल रहे थे. महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ अंचल के दिग्गज आदिवासी नेता हैं वे एक बार जिला प्रमुख, एक बार सांसद, चार बार विधायक और दो बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं.

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस का बड़ा दावा: भाजपा के कई नेता छोड़ेंगे पार्टी, जल्द करेंगे 'घर वापसी', मालवीय की वापसी पर मंथन

TAGGED:

RAJASRHAN CONGRESS
AICC ISSUES ORDERS
महेंद्रजीत सिंह मालवीय
मालवीय की कांग्रेस में वापसी
MAHENDRAJEET SINGH MALVIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.