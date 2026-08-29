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Nepal Flood: नेपाल हादसे के बाद लापता महेंद्र विश्वकर्मा को लेकर पलामू पुलिस प्रशासन एक्टिव, एंबेसी और गृह मंत्रालय को भेजी जानकारी

पलामूः जिला पलामू के हैदरनगर के बडंडा बरवाडीह गांव के रहने वाले 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा लापता हैं. उनकी खोज के लिए पलामू जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पलामू प्रशासनिक टीम ने पूरे मामले में नेपाल एंबेसी से संपर्क किया है. वहीं पलामू पुलिस ने पूरे मामले में गृह मंत्रालय से संपर्क किया है. शनिवार के दोपहर तक महेंद्र विश्वकर्मा के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई.

25 अगस्त से कोई संपर्क नहीं हो पाया है

दरअसल महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल के बाणेश्वर में हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी कर रहे थे. महेंद्र विश्वकर्मा की अंतिम बार अपनी पत्नी से 25 अगस्त की रात 8:45 में बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने अगले दिन 26 अगस्त को 8:07 बजे अपनी पत्नी को कॉल किया था. लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई थी. 25 अगस्त के बाद से परिजनों का महेंद्र विश्वकर्मा के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

जानकारी देते पलामू एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

पलामू पुलिस की अपील

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि लापता महेंद्र विश्वकर्मा के बारे में पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के साथ साझा की गई है. पलामू पुलिस नेपाल गए लोगों की जानकारी साझा करने के लिए अपील भी कर रही है.