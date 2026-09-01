ETV Bharat / state

पलामू के महेंद्र विश्वकर्मा की खोज में नेपाल पहुंचे परिजन, 25 अगस्त की रात आखिरी बार हुई थी पत्नी से बात

पलामू के महेंद्र विश्वकर्मा की खोज में उनके परिजन नेपाल पहुंच गये हैं.

Mahendra Vishwakarma family members from Palamu reached Beneshwar in Nepal in search of him
नेपाल पहुंचे परिजन/महेंद्र विश्वकर्मा की पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 12:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला के हैदरनगर प्रखंड (थाना मोहम्मदगंज) क्षेत्र के बडंडा बरवाडीह गांव के 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा पिछले 6 दिन से लापता हैं. महेंद्र नेपाल के बाणेश्वर में एक हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी करते हैं. 25 अगस्त के बाद से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने उनकी खोज के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि महेंद्र विश्वकर्मा के छोटे भाई, पुत्र समेत 5 लोग उन्हें ढूंढने रविवार को नेपाल के बाणेश्वर पहुंच चुके हैं.

वह अपने स्तर से पता लगाने में जुटे हैं लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है. महेंद्र विश्वकर्मा पिछले दो माह से नेपाल के बाणेश्वर स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे. रोजाना घर पर फोन करने वाले महेंद्र के अचानक लापता होने से परिवार की चिंता अब और भी गहरी हो गई है. उन्हें भरोसा है कि उनके पति के मिलने का समाचार मिलेगा.

महेंद्र को ढूंढने नेपाल गए परिजन

महेंद्र विश्वकर्मा को ढूंढने के लिए परिजन नेपाल पहुंच गये हैं. बाणेश्वर गए लोगों में उनका पुत्र लड्डू विश्वकर्मा, छोटा भाई उपेंद्र विश्वकर्मा के अलावा नरेश विश्वकर्मा, बिनोद विश्वकर्मा शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- पलामू के रहने वाले महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में लापता, हाइड्रो पावर प्लांट में कर रहे थे नौकरी

इसे भी पढ़ें- Nepal Flood: नेपाल हादसे के बाद लापता महेंद्र विश्वकर्मा को लेकर पलामू पुलिस प्रशासन एक्टिव, एंबेसी और गृह मंत्रालय को भेजी जानकारी

इसे भी पढ़ें- नेपाल में त्रासदी से सहमे कोयलांचल के नेपाली, अपनों की सलामती को लेकर बढ़ी बेचैनी

TAGGED:

PALAMU
MAHENDRA VISHWAKARMA
NEPAL
नेपाल से लापता
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.