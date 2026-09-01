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पलामू के महेंद्र विश्वकर्मा की खोज में नेपाल पहुंचे परिजन, 25 अगस्त की रात आखिरी बार हुई थी पत्नी से बात

पलामूः जिला के हैदरनगर प्रखंड (थाना मोहम्मदगंज) क्षेत्र के बडंडा बरवाडीह गांव के 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा पिछले 6 दिन से लापता हैं. महेंद्र नेपाल के बाणेश्वर में एक हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी करते हैं. 25 अगस्त के बाद से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने उनकी खोज के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि महेंद्र विश्वकर्मा के छोटे भाई, पुत्र समेत 5 लोग उन्हें ढूंढने रविवार को नेपाल के बाणेश्वर पहुंच चुके हैं.

वह अपने स्तर से पता लगाने में जुटे हैं लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है. महेंद्र विश्वकर्मा पिछले दो माह से नेपाल के बाणेश्वर स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे. रोजाना घर पर फोन करने वाले महेंद्र के अचानक लापता होने से परिवार की चिंता अब और भी गहरी हो गई है. उन्हें भरोसा है कि उनके पति के मिलने का समाचार मिलेगा.

महेंद्र को ढूंढने नेपाल गए परिजन