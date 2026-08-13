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JPSC Protest: महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक के हाथों तोड़ा अनशन, कहा- फिर लौटूंगा

रांची में महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक जयराम महतो के हाथों अपना अनशन तोड़ दिया है.

Mahendra Prasad Mandal broke hunger strike at hands of MLA In Ranchi
विधायक जयराम महतो जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाते (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 11:35 PM IST

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रांचीः JPSC-JSSC न्याय मंच के बैनर तले पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता महेंद्र प्रसाद मंडल ने गुरुवार को अपना अनशन तोड़ दिया. डुमरी विधायक जयराम महतो ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया. महेंद्र प्रसाद मंडल की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. परिवार की ओर से भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही थी.

अनशन समाप्त कराने के बाद विधायक जयराम महतो ने ETV भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें लगातार महेंद्र प्रसाद मंडल के परिवार की ओर से उनकी खराब तबीयत की जानकारी मिल रही थी. उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई में महेंद्र के साथ भी मारपीट हुई थी. जयराम महतो के मुताबिक, महेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनके चेस्ट में ब्लड क्लॉटिंग की बात चिकित्सकों ने कही है. चिकित्सकों ने तत्काल इलाज की जरूरत बताई है.

विधायक जयराम महतो ने महेंद्र को क्रांतिकारी विद्यार्थी बताते हुए कहा कि आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल अनशन समाप्त कराया गया है, लेकिन इससे आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है.

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं की ओर से प्रस्तावित तिरंगा रैली और बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम महतो ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी सो रही है. उनके मुताबिक, मामले में सरकार से जुड़े बड़े लोगों के रिश्तेदारों के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं और कथित गड़बड़ी में उनकी भूमिका भी स्पष्ट होती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह सोच रही है कि आंदोलनकारी बच्चे हैं, कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे और मुद्दा टल जाएगा.

विधायक ने कहा कि यह मुद्दा न तो टलने वाला है और न ही आंदोलन शांत होने वाला है. जिन लोगों ने गलतियां की हैं, कार्रवाई उन तक पहुंचनी चाहिए. परीक्षा में सीटों की कथित बिक्री और 50 लाख रुपये तक लिए जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उनके पास भी एक बेटी आई थी, जो रो रही थी. उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

झारखंड छात्र आंदोलन को, राहुल गांधी के समर्थन के सवाल पर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं. ऐसे में उन्हें झारखंड आकर यहां बैठे युवाओं से सीधे संवाद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मुद्दे पर सीधा संवाद होना चाहिए. जयराम महतो ने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए.

सकारात्मक दिशा में जा रही है आंदोलन

उन्होंने कहा कि आंदोलन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि अंततः छात्रों की जीत होगी. सरकार को छात्रों की सभी जायज मांगों पर निर्णय लेना पड़ेगा.

'यहां सपने बेचे जा रहे हैं'

इसी दौरान जयराम महतो ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का संदर्भ देते हुए कहा कि आज यहां सपने बेचे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

महेंद्र महतो ने कहा मैं फिर लौटूंगा

वहीं, अनशन समाप्त करने के बाद महेन्द्र ने आंदोलनकारियों से कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अनशन तोड़ा है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने संक्षेप में कहा “मैं फिर लौटूंगा”.

JPSC-JSSC न्याय मंच ने भी स्पष्ट किया कि एक छात्र नेता का अनशन समाप्त होना आंदोलन के समाप्त होने का संकेत नहीं है. मंच की ओर से परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और अभ्यर्थियों की अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है.

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