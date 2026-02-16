ETV Bharat / state

वैलेंटाइन डे पर बहन के ब्वॉयफ्रेंड का गला सर्जिकल ब्लेड से काटा; लगे 18 टांके, दोनों भाई गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में वैलेंटाइन डे की शाम प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवती के प्रेम संबंधों से नाराज उसके दो सगे भाइयों ने युवक के घर में घुसकर फिल्मी अंदाज में उसकी हत्या की कोशिश की. एसीपी शकील अहमद ने बताया कि गुस्साए भाइयों ने शटरिंग कर्मी महेंद्र कन्नौजिया को जमीन पर पटक कर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेड से उसका गला रेत दिया.

परिजनों ने दोनों हमलावर भाइयों को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. खून से लथपथ महेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी गर्दन पर 18 टांके लगाने पड़े. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.

सर्जिकल ब्लेड से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार: ​पीड़ित महेंद्र कन्नौजिया (25) का काकोरी निवासी एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 14 फरवरी की शाम महेंद्र के परिजनों ने युवती को बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था. बातचीत चल ही रही थी कि युवती के दो छोटे भाई शिवम गौतम और अनुराग गौतम अचानक महेंद्र के घर में घुस आए.

पिता और चाचा ने दोनों भाइयों को पकड़ा: दोनों भाइयों ने महेंद्र को जमीन पर गिरा लिया और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया. महेंद्र की चीख सुनकर पिता संतू और चाचा रमेश ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों के हाथ से ब्लेड छीना और उन्हें दबोच लिया.