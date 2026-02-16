वैलेंटाइन डे पर बहन के ब्वॉयफ्रेंड का गला सर्जिकल ब्लेड से काटा; लगे 18 टांके, दोनों भाई गिरफ्तार
एसीपी शकील अहमद ने बताया, महेंद्र कन्नौजिया की हत्या करने की कोशिश करने वाले दो भाइयों शिवम और अनुराग को गिरफ्तार किया गया है.
लखनऊ: राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में वैलेंटाइन डे की शाम प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवती के प्रेम संबंधों से नाराज उसके दो सगे भाइयों ने युवक के घर में घुसकर फिल्मी अंदाज में उसकी हत्या की कोशिश की. एसीपी शकील अहमद ने बताया कि गुस्साए भाइयों ने शटरिंग कर्मी महेंद्र कन्नौजिया को जमीन पर पटक कर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेड से उसका गला रेत दिया.
परिजनों ने दोनों हमलावर भाइयों को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. खून से लथपथ महेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी गर्दन पर 18 टांके लगाने पड़े. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.
सर्जिकल ब्लेड से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार: पीड़ित महेंद्र कन्नौजिया (25) का काकोरी निवासी एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 14 फरवरी की शाम महेंद्र के परिजनों ने युवती को बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था. बातचीत चल ही रही थी कि युवती के दो छोटे भाई शिवम गौतम और अनुराग गौतम अचानक महेंद्र के घर में घुस आए.
पिता और चाचा ने दोनों भाइयों को पकड़ा: दोनों भाइयों ने महेंद्र को जमीन पर गिरा लिया और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया. महेंद्र की चीख सुनकर पिता संतू और चाचा रमेश ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों के हाथ से ब्लेड छीना और उन्हें दबोच लिया.
अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग: हमले में महेंद्र के गले की नसें बाल-बाल बचीं, लेकिन घाव इतना गहरा था कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा.। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, वहां डॉक्टरों को घाव भरने के लिए 18 टांके लगाने पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने जान लेने के मकसद से ही सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया था.
ससुराल आने-जाने के दौरान हुआ था प्यार: परिजनों ने बताया कि महेंद्र शटरिंग का काम करता है. उसके बड़े भाई की ससुराल युवती के ही गांव में है. वहां आने-जाने के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. युवती के भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. पीड़ित पक्ष ने दोनों आरोपियों को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस ने दर्ज की FIR: पारा पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसीपी शकील अहमद ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की गयी है. साक्ष्यों के आधार पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. 18 टांके लगने के बाद युवक की हालत अब स्थिर है. पुलिस ने दोनों भाइयों शिवम और अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
