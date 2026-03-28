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उत्तराखंड के बड़े नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी ने कसा तंज, महेंद्र भट्ट ने दी सलाह

कांग्रेस को दी सलाह : उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें पहले यह समझना चाहिए था कि आखिर उन नेताओं को भाजपा से निकाला क्यों गया. कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पास खुद के उम्मीदवार तक नहीं हैं. इसलिए अब भाजपा से निकाले गए लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है.

भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता : महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी इस दायरे को तोड़ता है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है. ऐसे में अगर वही लोग अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता.

उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को कांग्रेस आज अपने साथ जोड़ रही है, उन्हें भाजपा बहुत पहले ही पार्टी से बाहर कर चुकी है. इसलिए वे भाजपा का चेहरा हो ही नहीं सकते.

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दलबदल का खेल शुरू हो गया है. उत्तराखंड के कई बडे़ नेताओं ने आज शनिवार 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल है. इनमें से कुछ बीजेपी के पूर्व नेता भी हैं. वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि निष्कासित नेताओं को शामिल करना 2027 में कमल की हैट्रिक का संकेत हैं.

जीत की हैट्रिक का किया दावा: उन्होंने कहा कि यह स्थिति साफ तौर पर संकेत देती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जीत की हैट्रिक पूरी करेगी.

वहीं, मंत्रिमंडल में अंदरूनी और बाहरी नेताओं को लेकर उठ रही चर्चाओं पर भट्ट ने कहा कि भाजपा में जो भी व्यक्ति शामिल होता है, वह पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है. उसे किसी अन्य दल के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी क्षमता और उपयोगिता के आधार पर संगठन और सरकार में जिम्मेदारी दी जाती है.

जल्द जारी होगी दायित्वधारियों की नई सूची: दायित्वधारियों की नई सूची को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों व्यस्त हैं. हाल ही में उन्होंने वर्चुअल बैठकों के साथ-साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया है. दिल्ली में अन्य महत्वपूर्ण बैठकों के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे, नई सूची जल्द जारी कर दी जाएगी. वहीं दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं की बैठक पर भी भट्ट ने कटाक्ष किया.

कांग्रेस ने शामिल हुए नेता. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चार नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है. उनके प्रभारी को देवभूमि आना भी जरूरी नहीं लगता और वे दिल्ली में बैठकर ही देहरादून की बैठकें करवा रहे हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते हैं.

इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ: बता दें कि आज दिल्ली में उत्तराखंड के 6 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है. उनमें बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, बसपा के पूर्व विधायक नारायण पाल, टिहरी की घनसाली सीट से पूर्व विधायक भीमलाल आर्या, रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल, मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और भीमताल से बीजेपी नेता लाखन सिंह नेगी शामिल हैं.

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