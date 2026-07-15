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'राहुल गांधी की रैली के बहाने भ्रम फैला रही कांग्रेस', महेंद्र भट्ट बोले- आवेदन के समय उनके कार्यक्रम का नहीं था उल्लेख

देहरादून: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और उनके कार्यक्रम के लिए स्थल को लेकर भले ही विवाद देर रात सुलझ गया हो, लेकिन मैदान आवंटन को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस जहां सरकार और प्रशासन पर कार्यक्रम को रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी की रैली के बहाने जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस- भट्ट: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर रही है और जनता के बीच गलत संदेश देने का प्रयास कर रही है. महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की ओर से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो प्रारंभिक आवेदन किया गया था, उसमें कहीं भी राहुल गांधी के नाम या उनके कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का कार्यक्रम प्रस्तावित था, तो आवेदन में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस ने आवेदन में महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की और अब प्रशासनिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है.

परेड ग्राउंड में चल रहा लोक संवर्धन पर्व: भट्ट ने कहा कि परेड ग्राउंड में इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से आयोजित लोक संवर्धन पर्व चल रहा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शोक के चलते इस आयोजन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित समय पर आयोजित नहीं हो सके थे. इसी कारण भारत सरकार ने कार्यक्रम की अवधि दो दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग लोक संवर्धन पर्व में भाग लेने पहुंच रहे हैं और ऐसे में परेड ग्राउंड पहले से ही एक निर्धारित कार्यक्रम के लिए उपयोग में है.

राहुल गांधी का कार्यक्रम रोकने का आरोप तथ्यहीन- भट्ट: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन ने उपलब्ध परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को कार्यक्रम के लिए अन्य उपयुक्त स्थानों का प्रस्ताव दिया. उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से बन्नू स्कूल मैदान सहित अन्य वैकल्पिक स्थलों का विकल्प दिया गया, ताकि कांग्रेस अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित कर सके. ऐसे में यह कहना कि सरकार या प्रशासन राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, पूरी तरह तथ्यहीन है.