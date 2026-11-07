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साल 2003 असम लड़की कथित रेप केस, हरक पर महेंद्र भट्ट ने दिया बड़ा बयान, हरीश रावत ने भी दिया जवाब

भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने शासनकाल में हुए कृत्यों और गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे उन बातों से पर्दा उठ रहा है. सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी.

कांग्रेस पर साधा निशाना: इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सरकार पर जो सवाल उठाए गए है, उन पर भी महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता और वह इस तरह के संवेदनशील मामलों में भी हल्की राजनीति करती है.

उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना होना बेहद दुखद है. इस मामले में जो भी तथ्य और खुलासे सामने आ रहे हैं, उनकी अलग-अलग जांच होनी चाहिए. भट्ट ने भरोसा जताया कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सभी पहलुओं की जांच करेगा. महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल इतनी है कि पीड़िता को न्याय मिले और मामले में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

अमित शाह ने भी किया था इस मामले का जिक्र: महेंद्र भट्ट ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन जब देहरादून आए थे, तो उन्होंने भी 2003 में असम की नाबालिग लड़की के साथ हुई इस घटना का जिक्र किया था. 16 साल की लड़की ने 23 साल पहले जो झेला है, वो किसी भी समाज के लिए बेहद चिंताजनक विषय है.

महेंद्र भट्ट का बयान: महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ 16 साल की उम्र में जो कुछ हुआ, वो बेहद दुखद और चिंताजनक है. इस मामले को राजनीति या चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पीड़िता को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए. यदि किसी ने भी पीड़िता के साथ अत्याचार किया है तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए. प्रशासन को पूरे मामले की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए.

हरक सिंह रावत के बयानों पर दिया जवाब: इस पूरे मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की भूमिका और उनके पहले दिए गए बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर महेंद्र भट्ट ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत की राजनीति खत्म हो रही है या नहीं, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन पीड़िता ने जो भी खुलासे किए हैं, उनकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए. इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए,.

भट्ट ने हरक सिंह रावत के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान ने सभी को मुंह दिया है, लेकिन अनाप-शनाप बोलने वाले लोगों पर ऊपर वाला भी नजर रखता है और संज्ञान लेता है. उन्होंने कहा कि पहले से ही यह चर्चा हो रही थी कि इस मामले से जुड़े जो तथ्य अब तक सामने नहीं आए हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए. अब धीरे-धीरे वे तथ्य सामने आ रहे हैं.

हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा: वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है. उन्होंने असम की नाबालिग लड़की से कथित रेप का मुद्दा 23 साल बाद उठाने को कांग्रेस की साजिश बताया है. हरीश रावत ने इतने पुराने मामले को अब राजनीतिक रूप से उछालने के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किये है. उन्होंने साफ कहा कि तरह के मामलों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है. कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, असम की रहने वाली महिला आज सात नवंबर को देहरादून पहुंची थी. देहरादून में उन्होंने प्रेस वार्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाया. पीड़िता का कहना है कि जब वो 16 साल की थी तो उनके साथ देहरादून में रेप हुआ था. इस कथित रेप का आरोप उन्होंने हरक सिंह रावत पर लगाया था. रेप के बाद पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था.

पीड़िता ने कथित तौर पर इस बच्चे का पिता भी हरक सिंह रावत को बताया है और डीएनए टेस्ट की मांग की है. वहीं इस मामले पर हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने पीड़िता के आरोपों को झूठा बताया है. साथ की कहा है कि साल 2003 में जब उस लड़की ने उन पर कथित रेप का आरोप लगाया था तो उन्होंने खुद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी. सीबीआई की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी. साथ ही सीबीआई की जांच में भी ये सामने आया था कि लड़की ने किसी के कहने पर उन पर ये आरोप लगाया था.

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