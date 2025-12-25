ETV Bharat / state

महेंद्र भट्ट ने 'गट्टू कंट्रोवर्सी' को जातिवाद से जोड़ा,बहन उर्मिला को लेकर फिर से कही बड़ी बात

उत्तराखंड की राजनीति में इस दिनों उर्मिला सनावर छाई हुई है. उर्मिला सनावर ने बीजेपी के कई बडे़ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए है.

mahendra
महेंद्र भट्ट और उर्मिला सनावर (फाइल फोटो) (उर्मिला सनावर (@Actress Urmila Suresh Rathore facebook))
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 3:04 PM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी गट्टू कंट्रोवर्सी ने इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा रखी है. उर्मिला सनावर को लेकर महेंद्र भट्ट ने फिर से बड़ा बयान दिया है. महेंद्र भट्ट का कहना है कि उर्मिला सनावर के मूल पति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है.

दरअसल, खुद के बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर ने बीते दिनों एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि उस नेता का नाम गट्टू है, जो वो वीवीआईपी है, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया था.

महेंद्र भट्ट ने उर्मिला सनावर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था. साथ ही कहा था कि उर्मिला सनावर का कोई अस्तिव नहीं है. महेंद्र भट्ट ने तो उर्मिला सनावर को 'कांग्रेस का खिलौना' तक कहा था. इसके बाद कल 24 दिसंबर रात ही उर्मिला सनावर ने महेंद्र भट्ट को लेकर एक वीडियो जारी किया और बताया कि कैसे महेंद्र भट्ट उन्हें जानते हैं. उर्मिला सनावर ने तो दावा किया है कि महेंद्र भट्ट ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने तक का ऑफर दिया था.

वहीं, उर्मिला सनावर के बयानों पर आज पौड़ी में महेंद्र भट्ट से मीडिया ने फिर से सवाल किए. जिस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि-

मैं जिस बात को कहता हूं वो प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं. वो बहन पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में खेल रही है. उसके मूल पति के एक वीडियो के बारे में मुझे कुछ सुनने में आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पैसो के लिए कुछ भी कर सकती है. कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी. मेरा आरोप और पुष्ट होता है. कांग्रेस ने उत्तराखंड में जहां अनुसूचित समाज का बदमान करने का काम किया है. अगर मेरे बारे में उससे (उर्मिला सनावर) कुछ बुलवाया जा रहा है तो मानकर चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसे माफ करने वाला नहीं है.
- महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड बीजेपी -

बता दें कि, उर्मिला सनावर ने आज 25 दिसंबर को भी एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने शाम को फिर से 8.30 बजे लाइव आने की बात कही है. माना जा रहा है कि उर्मिला सनावर आज फिर से कोई बड़ा खुलासा कर सकती है.

