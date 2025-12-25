ETV Bharat / state

महेंद्र भट्ट ने 'गट्टू कंट्रोवर्सी' को जातिवाद से जोड़ा,बहन उर्मिला को लेकर फिर से कही बड़ी बात

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी गट्टू कंट्रोवर्सी ने इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा रखी है. उर्मिला सनावर को लेकर महेंद्र भट्ट ने फिर से बड़ा बयान दिया है. महेंद्र भट्ट का कहना है कि उर्मिला सनावर के मूल पति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है.

दरअसल, खुद के बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर ने बीते दिनों एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि उस नेता का नाम गट्टू है, जो वो वीवीआईपी है, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है. इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया था.

महेंद्र भट्ट ने उर्मिला सनावर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था. साथ ही कहा था कि उर्मिला सनावर का कोई अस्तिव नहीं है. महेंद्र भट्ट ने तो उर्मिला सनावर को 'कांग्रेस का खिलौना' तक कहा था. इसके बाद कल 24 दिसंबर रात ही उर्मिला सनावर ने महेंद्र भट्ट को लेकर एक वीडियो जारी किया और बताया कि कैसे महेंद्र भट्ट उन्हें जानते हैं. उर्मिला सनावर ने तो दावा किया है कि महेंद्र भट्ट ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने तक का ऑफर दिया था.