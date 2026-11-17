अलवर: प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से जिस साहोड़ी में चुनाव रद्द, वहां पिता-पुत्र एवं पति-पत्नी को हरा महेंद्र बना सरपंच
उमरैण पंचायत समिति की साहोड़ी में महेंद्र 34 वोट से विजयी. कई मायनों में खास रहा यहां पंचायत चुनाव.
Published : November 17, 2026 at 2:15 PM IST
अलवर: पंचायती राज संस्थाओं के चौथे चरण में जिले की उमरैण पंचायत समिति की साहोड़ी पंचायत में सरपंच पद का चुनाव कई मायनों में खास रहा. यहां सरपंच पद पर पिता-पुत्र व पति-पत्नी आमना-सामना करते दिखे. वहीं ग्रामीणों ने दोनों जोड़ियों को नकार अन्य प्रत्याशी महेंद्र के सिर पर 34 वोट से जीत का सेहरा बांधा. साहोड़ी में सरपंच पद चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा. इसके चलते यहां 84.52 प्रतिशत मतदान हुआ.
ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि साहोड़ी में सरपंच पद के लिए पांच प्रत्याशी मैदान में थे. मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद परिणाम घोषित किया गया. इसमें महेंद्र कुमार 34 वोट से जीते. महेंद्र को 1150 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे विजय सिंह को 1116 मत मिले. प्रत्याशी जितेंद्र को 940, ललिता देवी को 5 एवं शिवकुमार को 2 वोट मिले. कुल 3277 मत पड़े, जिसमें 5 नोटा और 59 रद्द हुए.
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मैदान में पिता-पुत्र व पति-पत्नी की जोड़ी : साहोड़ी पंचायत चुनाव अपने आप में खास रहा. सरपंच पद पर पति-पत्नी व पिता-पुत्र की जोड़ी एक दूसरे के सामने थी. एक ओर पिता जितेंद्र नट व पुत्र शिवकुमार आमने-सामने थे तो पति विजेंद्र सिंह व पत्नी ललिता देवी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए. इन चारों ही प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया.
इसलिए चौथे चरण में मतदान: साहोड़ी में सरपंच पद का चुनाव तीसरे चरण में होना था, लेकिन एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के कारण शेष बचे सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके चलते सरपंच चुनाव तब रद्द करना पड़ा. निर्वाचन विभाग ने नई तारीख का ऐलान किया और चौथे चरण में सोमवार को सरपंच पद पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई.
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