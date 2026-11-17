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अलवर: प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से जिस साहोड़ी में चुनाव रद्द, वहां पिता-पुत्र एवं पति-पत्नी को हरा महेंद्र बना सरपंच

मिनी सचिवालय, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: पंचायती राज संस्थाओं के चौथे चरण में जिले की उमरैण पंचायत समिति की साहोड़ी पंचायत में सरपंच पद का चुनाव कई मायनों में खास रहा. यहां सरपंच पद पर पिता-पुत्र व पति-पत्नी आमना-सामना करते दिखे. वहीं ग्रामीणों ने दोनों जोड़ियों को नकार अन्य प्रत्याशी महेंद्र के सिर पर 34 वोट से जीत का सेहरा बांधा. साहोड़ी में सरपंच पद चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा. इसके चलते यहां 84.52 प्रतिशत मतदान हुआ.