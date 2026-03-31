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बिना सीमेंट-लोहे के बन रहा 125 फीट ऊंचा जैन तीर्थ, आकर्षण होगा 'त्रिकाल चौबीसी' और 'झूलती' छत, 8 किमी दूर से दिखेगा

बूंदी में ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल बनने जा रहा है. ये मंदिर कई मायनों में खास है. पढ़िए रियाजुल हुसैन की रिपोर्ट...

बूंदी में बन रहा जैन तीर्थ
बूंदी में बन रहा जैन तीर्थ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 8:28 AM IST

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बूंदी : राजस्थान के हाड़ौती अंचल में एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि भारतीय प्राचीन शिल्पकला और वास्तुकला की जीवंत मिसाल भी होगा. बूंदी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिलोर गांव की पहाड़ी पर 16 बीघा भूमि में बन रहा आदिनाथ दिगम्बर जैन शीलोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर 2019 से निर्माणाधीन यह भव्य मंदिर वर्ष 2030 तक पूर्ण होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है. यह मंदिर अपनी विशालता, अद्वितीय निर्माण तकनीक और आध्यात्मिक महत्व के कारण हाड़ौती का पहला ऐसा जैन तीर्थ बनने जा रहा है, जो बिना सीमेंट और लोहे के तैयार किया जा रहा है.

मंदिर निर्माण में 'लॉक एंड की' तकनीक से काम : इस मंदिर का निर्माण आधुनिक कंक्रीट तकनीक से बिल्कुल अलग है. यहां पूरी संरचना चूना, पत्थर और पारंपरिक जोड़ तकनीक से तैयार की जा रही है. नागौर के गोटन से विशेष गुणवत्ता वाला चूना मंगवाया जा रहा है, जबकि बंशी पहाड़पुर का प्रसिद्ध लाल पत्थर मंदिर की दीवारों और जिनालय निर्माण में उपयोग हो रहा है. मंदिर निर्माण में 'लॉक एंड की' तकनीक अपनाई जा रही है, जिसमें पत्थरों को इस तरह तराशा जाता है कि वे बिना किसी धातु के एक-दूसरे में फंसकर मजबूत संरचना बना लेते हैं. छतों को जोड़ने के लिए तांबे के क्लिप का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह संरचना सदियों तक टिकाऊ बनी रहे. यह वही तकनीक है, जिसने भारत के कई प्राचीन मंदिरों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा है. अब वही परंपरा फिर जीवित हो रही है.

बूंदी में बन रहा ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल (ETV Bharat Bundi)

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अद्भुत जैन तीर्थ
अद्भुत जैन तीर्थ (ETV Bharat GFX)
जैन मंदिर की खासियत
जैन मंदिर की खासियत (ETV Bharat GFX)

23 फीट गहरी नींव में 700 ट्रक पत्थरों का उपयोग : आदिनाथ दिगम्बर जैन शीलोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र के सचिव सुनील जैन बताते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की दो प्रमुख शैलियां द्रविड़ और नागर प्रचलित हैं. सिलोर का यह मंदिर नागर शैली में तैयार किया जा रहा है, जो उत्तर भारत की पहचान मानी जाती है. इस शैली में ऊंचे शिखर, बारीक नक्काशी और सममित संरचना प्रमुख विशेषताएं होती हैं. मंदिर की 23 फीट गहरी नींव में लगभग 700 ट्रक पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो इसे अत्यंत मजबूत और भूकंपरोधी बनाता है. नींव से लेकर शिखर तक हर पत्थर को हाथों से तराशकर लगाया जा रहा है. यह न केवल इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बल्कि भारतीय शिल्प परंपरा का जीवंत प्रदर्शन भी है.

जैन मंदिर के बारे में जानें
जैन मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

8 किलो मीटर दूर से दिखेगा आस्था का शिखर : सुनील जैन बताते हैं कि मंदिर की संरचना इतनी विशाल है कि यह क्षेत्र का लैंडमार्क बन जाएगा. मंदिर की कुल ऊंचाई 125 फीट, लंबाई 160 फीट और चौड़ाई 60 फीट है. इस ऊंचाई के कारण यह मंदिर बूंदी के नेशनल हाईवे से लगभग 8 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट दिखाई देगा. मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 51 फीट ऊंचा मान स्तंभ बनाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक स्वागत का प्रतीक होगा. यह स्तंभ मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएगा.

पत्थरों को हाथ से तराशा जा रहा
पत्थरों को हाथ से तराशा जा रहा (ETV Bharat Bundi)

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लाल पत्थर मंदिर की दीवारों का निर्माण
लाल पत्थर मंदिर की दीवारों का निर्माण (ETV Bharat Bundi)

एक ही स्थान पर 72 तीर्थंकरों का दिव्य संगम : उन्होंने बताया कि इस मंदिर का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण होगा 'त्रिकाल चौबीसी' की स्थापना. इसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के 24-24 तीर्थंकरों को स्थापित किया जाएगा. इस प्रकार कुल 72 भगवान एक ही परिसर में विराजमान होंगे. इसके साथ ही 24 अलग-अलग जिनालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रत्येक तीर्थंकर को समर्पित होंगे. यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण जैन परंपरा के दर्शन का अवसर देगी.

23 फीट गहरी नींव में 700 ट्रक पत्थरों का उपयोग
23 फीट गहरी नींव में 700 ट्रक पत्थरों का उपयोग (ETV Bharat Bundi)

आस्था का केंद्र बनेगा मुख्य गर्भगृह : जैन बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की सवा 17 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यह प्रतिमा श्रद्धा और शांति का प्रतीक होगी. इसके अलावा पावनाथ और मुनिसुव्रतनाथ भगवान की 11-11 फीट ऊंची प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी. इन प्रतिमाओं को विशेष पत्थरों से तराशा जा रहा है, जिन पर सूक्ष्म नक्काशी की जा रही है. इसके अलावा पूरी पहाड़ी पर 1000 पौधे लगाए गए हैं.

मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 51 फीट ऊंचा मान स्तंभ
मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 51 फीट ऊंचा मान स्तंभ (ETV Bharat Bundi)

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16 बीघा भूमि में बन रहा आदिनाथ दिगम्बर जैन शीलोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र
16 बीघा भूमि में बन रहा आदिनाथ दिगम्बर जैन शीलोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र (ETV Bharat Bundi)

बिना खंभों का हॉल, झूलती छत : उन्होंने बताया कि मंदिर का आंतरिक हॉल अपने आप में इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण होगा. इसकी ऊंचाई 36 फीट, चौड़ाई 100 फीट रहेगी. इसमें कोई खंभा नहीं होगा. इस विशाल हॉल की छत पत्थरों को इस तरह जोड़कर बनाई जाएगी कि वह बिना सहारे के झूलती हुई प्रतीत होगी. यह तकनीक प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, जहां संतुलन और भार वितरण का अद्भुत ज्ञान उपयोग में लिया जाता था. इस मंदिर के निर्माण में 25 से 30 अनुभवी शिल्पकार दिन-रात कार्य कर रहे हैं. ये कारीगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से आए हैं और पहले भी कई भव्य जैन मंदिरों के निर्माण में योगदान दे चुके हैं. लाल पत्थरों पर की जा रही बारीक नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि एक जीवंत कला का सृजन है.

24 अलग-अलग जिनालयों का निर्माण किया जा रहा है
24 अलग-अलग जिनालयों का निर्माण किया जा रहा है (ETV Bharat Bundi)

खुदाई में मिली थी सदियों पुरानी प्रतिमाएं : मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान 700 से 800 वर्ष पुरानी 8 से 10 खंडित प्रतिमाएं मिली थी, जो दर्शाता है कि यह स्थान पहले भी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ रहा है. पुराने मंदिर में कई तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान थीं, जो समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गईं. अब उसी स्थान को नए स्वरूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है. सुनील जैन बताते हैं कि इस भव्य परियोजना की शुरुआत जैन मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से हुई. सिलोर में उनके आगमन के दौरान जब उन्होंने पुराने मंदिर की स्थिति देखी, तो उन्होंने इसे नए रूप में विकसित करने का संकल्प दिलाया. उनकी प्रेरणा से ही इस क्षेत्र को 'शीलोदय अतिशय तीर्थक्षेत्र' घोषित किया गया और आज यह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है.

बिना सीमेंट-लोहे के बन रहा मंदिर
बिना सीमेंट-लोहे के बन रहा मंदिर (ETV Bharat Bundi)

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21 करोड़ का प्रोजेक्ट की लागत से बन रहा मंदिर
21 करोड़ का प्रोजेक्ट की लागत से बन रहा मंदिर (ETV Bharat Bundi)

जनभागीदारी से बन रहा भव्य तीर्थ : 21 करोड़ की लागत से बन रहा यह मंदिर समाज की सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है. जैन समाज के लोग इसमें आर्थिक सहयोग, श्रमदान और सामग्री के माध्यम से योगदान दे रहे हैं. यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक बन गई है. मंदिर का डिजाइन प्राचीन ग्रंथ 'शिल्प रत्नाकर' के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे विश्वकर्मा की परंपरा से जोड़ा जाता है. सोमपुरा शिल्प स्थापत्य के विशेषज्ञों की ओर से इसे नागर शैली में डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम प्रस्तुत करता है. हर पत्थर, हर नक्काशी और हर संरचना में शास्त्रीय नियमों का पालन किया जा रहा है.

करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्माणाधीन मंदिर
करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्माणाधीन मंदिर (ETV Bharat Bundi)

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125 FOOT TALL JAIN TEMPLE
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125 फीट ऊंचा जैन तीर्थ
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JAIN TEMPLE IN BUNDI

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