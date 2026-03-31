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महावीर जयंती पर निकाली भव्य शोभायात्रा, झांकियां रहीं विशेष आकर्षण, शांति और अहिंसा का दिया संदेश

जलपान और प्रसाद की रही व्यवस्था: शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा रही, जिसे फूलों और पारंपरिक अलंकरण से सजाया गया था. महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा, युवाओं और बच्चों की झांकियां और अनुशासित पंक्तियों में चल रहे श्रद्धालु-यह सब मिलकर एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे. जगह-जगह समाज के लोगों ने जलपान और प्रसाद की व्यवस्था कर सेवा-भाव की मिसाल पेश की. खास बात यह रही कि इस आयोजन में केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

जैसलमेर: भगवान महावीर की जयंती पर स्वर्णनगरी जैसलमेर में आस्था, अनुशासन और समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. जैन समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्ति के रंग में रंग दिया. प्रातः जैन भवन जैसलमेर से शुरू हुई यह यात्रा पटवा हवेली मार्ग, गोपा चौक, मुख्य बाजार, गांधी चौक और ग्रामीण बस स्टैंड से होती हुई पुनः जैन भवन पहुंचकर सम्पन्न हुई. मार्ग में जगह-जगह स्वागत द्वारों पर श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर शोभायात्रा का अभिनंदन किया. बैंड-बाजों की मधुर धुन, धार्मिक झांकियां और 'जय महावीर' के जयकारों ने शहर के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.

जैन मुमुक्षाएं भी हुई शामिल: इस वर्ष की शोभायात्रा की सबसे विशेष बात रही जैन समाज के गच्छाधिपति का सानिध्य मिला. साथ ही पहली बार इस शोभायात्रा में जैन मुमुक्षाएं भी शामिल हुईं. इस अवसर पर जैन संतों और समाज पदाधिकारियों ने भगवान महावीर के सिद्धांत-अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य-पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यदि इन सिद्धांतों को अपनाया जाए तो समाज में शांति, नैतिकता और सद्भाव को बढ़ावा मिल सकता है. भगवान महावीर का जीवन केवल जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा है.

शोभायात्रा में जैन आचार्य (ETV Bharat Jaisalmer)

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दरअसल, सोनार किला (जैसलमेर किला) के भीतर स्थित प्राचीन जैन मंदिरों की श्रृंखला, बारीक शिल्पकला और आध्यात्मिक विरासत के कारण जैसलमेर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है. स्थानीय मान्यता है कि जैसलमेर में जैन धर्म से जुड़ी लगभग 6666 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो इस नगरी की गहरी जैन आस्था और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती हैं. देश-विदेश से श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं.

शोभायात्रा का दृश्य (ETV Bharat Jaisalmer)

बाड़मेर में शोभायात्रा के तहत शांति और अहिंसा का दिया संदेश: थार नगरी बाड़मेर में जैन श्रीसंघ, बाड़मेर एवं जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वावधान में त्रि-दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत मंगलवार को शोभायात्रा का आयोजन किया गया. जैन साधु साध्वियों की पावन निश्रा में जैन न्याति नोहरे से शोभायात्रा का ढोल नगाड़ा बैंड बाजा के साथ आगाज हुआ। इसके बाद शोभायात्रा शहर के दरियागंज, करमूजी की गली, महाबार रोड़, स्कूल नं. 04, जैन विद्यापीठ, ढ़ाणी बाजार, पुरानी सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड़, रेल्वे स्टेशन, सुभाष चौक, हमीरपुरा, आराधना भवन से होते हुए गोलेच्छा- डूंगरवाल ग्राउण्ड पहुंचकर समाप्त हुई.

बाड़मेर में निकली शोभायात्रा (ETV Bharat Barmer)

40 से ज्यादा झांकियां: भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित सजाई गई 40 से अधिक झांकियां शोभायात्रा में शामिल रही. इसमें एक झांकी जो कि आकर्षण का केंद्र रही. जिसमे अशांति और शांति के मार्ग के बीच के अंतर को दिखाया गया. बच्चों ने शांति का संदेश देते हुए हाथों में प्रभु दर्शन, संयम, तपस्या, विहार सेवा आदि लिखी तख्तियां ले रखी थी. झांकी में शामिल सीता ने बताया कि आज महावीर स्वामी की जयंती है. शोभायात्रा निकल रही है. इसमें हमने अशांति और शांति के मार्ग में फर्क को दिखाया है. सबको अहिंसा और शांति का संदेश देने का प्रयास किया है. शोभायात्रा का बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अहिंसा सर्किल पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.