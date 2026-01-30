ETV Bharat / state

सागर की दलित बस्ती में रुके थे गांधीजी, बुजुर्ग महिला के भोजन ने दी थी अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति

सागर की दलित बस्ती में गांधीजी ने किया था रात्रिविश्राम ( Getty Image )

ब्रिटिश सरकार दमनकारी अध्यादेश लाकर आजादी के लिए लड़ रहे नेता और आंदोलनकारियों को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर रहे थे. देश भर में हो रहे आंदोलनों को दमनकारी अध्यादेश के जरिए दबाने के लिए ब्रिटिश फौज और प्रशासन क्रूरता पर उतर आया था. ऐसे में सविनय अवज्ञा आंदोलन को और ज्यादा प्रभारी बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे.

इतिहासकार डॉ भरत शुक्ला बताते हैं कि "लंदन में 12 सितंबर 1931 को हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बिना किसी समझौते के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे. उनके भारत लौटने पर जनवरी 1932 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया. पूरे देश में आंदोलन की अलख जलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे. अंग्रेजी हुकूमत भी आंदोलन के दमन के लिए कुछ भी करने तैयार थी.

सागर: आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा थी. इस यात्रा के तहत महात्मा गांधी ने बुंदेलखंड इलाके का दौरा किया था. महात्मा गांधी हरिजन यात्रा के तहत सागर आए थे. उन्होंने तब रहली, गढ़ाकोटा, देवरी और सागर का दौरा किया था. अपनी हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने यहां के धनी लोगों के आग्रह ठुकराकर रहली देवरी मार्ग पर स्थित अनंतपुरा गांव की दलित बस्ती में एक टूटे फूटे घर में रात बितायी थी. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पढ़िए ये कहानी.

गांधीजी की यात्रा को लेकर होर्डिंग पर दी जानकारी (ETV Bharat)

बुदेलखंड में हरिजन यात्रा

डाॅ भरत शुक्ला ने बताया कि महात्मा गांधी ने नवबंर 1933 में सेवाग्राम से हरिजन यात्रा की शुरूआत की थी. इसी यात्रा के तहत महात्मा गांधी ने सागर जिले में रहली, गढ़ाकोटा, देवरी और सागर का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने रहली देवरी मार्ग पर स्थित अनंतपुरा गांव की दलित बस्ती में रात्रि विश्राम किया था. गांधीजी के अनंतपुरा में रात्रिविश्राम की खबर मिलते ही वहां आनन-फानन में एक चबूतरा निर्माण कराया गया था.

सागर में रुके थे महात्मा गांधी (ETV Bharat)

जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा और स्वदेशी अपनाने को लेकर लंबा भाषण दिया था. उन्होंने अपने भाषण के बाद अनंतपुरा ग्राम की दलित बस्ती में ही रात रूकने का फैसला किया था. यहां के अमीर लोगों ने गांधी जी से उनके आवास पर रूकने का आग्रह किया था, लेकिन गांधीजी ने तमाम आग्रह ठुकराते हुए दलित बस्ती में एक टूटे फूटे घर में विश्राम किया था. बस्ती की एक बुजुर्ग महिला द्वारा बनायी गयी रोटी अचार के साथ खाकर भूख शांत की थी.

पैदल पहुंचे सागर और रेलवे स्टेशन के सामने की सभा

अनंतपुरा में रात्रि विश्राम के बाद महात्मा गांधी पैदल चलते हुए 2 दिसंबर 1933 को सागर आए थे. महात्मा गांधी की सागर यात्रा पहले से तय थी, इसलिए काफी लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे. आज जहां सागर में रेलवे स्टेशन के पास तिलकगंज में पुरानी गल्लामंडी मौजूद है. वहां पर गांधीजी की आमसभा हुई थी, जो करीब तीन घंटे चली थी. जहां आज गांधी मूर्ति स्थापित है. यहां पर उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए बनाए जाने वाले मंदिर की आधारशिला रखी थी.

महात्मा गांधी का स्टेच्यू (ETV Bharat)

जहां महिलाओं ने उन्हें 4511 रुपए का चंदा इकट्ठा करके एक थैली भी भेंट की थी. यहां महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकमत मेरे साथ है, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं. अस्पृश्यता असत्य है, मैंने आजीवन सत्य का अवलंबन करने की चेष्टा की है. जाति भेद मात्र व्यावसाय पर निर्भर है. मनुष्य माज्ञ समान है, इसलिए सभी के सार्वजनिक अधिकार समान होने चाहिए."