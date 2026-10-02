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काशी ने बापू को नहीं किया आत्मसात? 1916 का वो वाकया, जब मंदिर की दुर्दशा पर विचलित हुए थे महात्मा गांधी

गांधी जयंती पर खास रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को पूरा देश बापू को याद और नमन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस स्वच्छता की बात उन्होंने की थी. आज उसमें कितने लोग सहयोग कर रहे हैं ? यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है, क्योंकि स्वच्छता अब भी सबसे बड़े मुद्दों में शामिल है. जिस काशी में बापू ने गंदगी को लेकर नाराजगी जताई थी, अब वहां हालात कैसे हैं? काशी वासियों ने गांधी जी के संदेश को कितना आत्मसात किया है? पढ़िए खास रिपोर्ट....

इसी तरह 4 फरवरी 1916 को बीएचयू के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इस महान मंदिर में आए और उसे सोचना पड़े कि क्या हम हिंदू हैं, तो क्या वो हमें दोषी नहीं ठहराएगा? क्या मंदिर और इसके आसपास का परिवेश हमारे अपने चरित्र का आईना नहीं है? क्या ये सही है कि हमारे पवित्र मंदिरों की गलियां इतनी गंदी हैं? उन्होंने कहा था कि घरों के आसपास मकान कैसे भी बने हों, गलियां चाहे कितनी भी संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी हों, लेकिन अगर हमारे मंदिर ही स्वच्छता और शांति के मॉडल नहीं बन सकते, तो हमारे स्वराज का भला क्या मतलब रह जाएगा?

वहीं, बापू के काशी आगमन के लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. हेमंत मालवीय का कहना है कि 1903 में पहली बार जब महात्मा गांधी काशी आए. सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की इच्छा जाहिर की. उस दौरान जब वो दर्शन के लिए गए तो गलियों में तीर्थयात्रियों का शोर और मंदिर के बाहर गंदगी के ढेर को देखकर नाराजगी भी जताई थी. गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मंदिर का वह स्थान जहां एक शुद्ध, शांत और पवित्र वातावरण होना चाहिए था, वहां मंदिर के ठीक दरवाजे के पास सड़े हुए फूलों का ढेर लगा हुआ था, जिससे भारी दुर्गंध आ रही थी.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी के उस बात का जिक्र किया था, जो उन्होंने 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर की गलियों में गंदगी देखकर कहा था. तब बापू ने गंदी गलियों पर चिंता जताते हुए इसे शर्मसार करने वाली बात कही थी. पीएम मोदी के अभियान के बाद काफी पहल की गई. गलियों की स्वच्छता के लिए स्वच्छता प्रहरी भी नियुक्त हुए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से काफी सुधार भी हुआ है.

"स्वच्छता सबसे सुंदर श्रद्धांजलि"

प्रोफेसर मालवीय का कहना है कि निश्चित तौर पर महात्मा गांधी की यह टिप्पणी सिर्फ व्यवस्था नहीं, बल्कि बनारस के लोगों की उस वक्त की सोच पर भी बहुत कठिन टिप्पणी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद गांधी जी की इसी बात का जिक्र करते हुए काशी से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया, उसके बाद 2024 में फिर पीएम मोदी ने कहा था कि स्वच्छता बापू को सबसे सुंदर श्रद्धांजलि है.

फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रोफेसर ने कहा कि स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए अब भी काशी के लोगों को अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत तो है ही, साथ ही बदल रही तस्वीर को और बेहतर करने की जरूरत है, जिसके लिए सभी को एक साथ चलना होगा और बापू के स्वच्छता के सपने को पूरा करना होगा.



महात्मा गांधी का काशी से लगाव

महात्मा गांधी का काशी से बेहद लगाव था, वह 11 बार वाराणसी आए थे. काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा का कहना है कि काशी में गंदगी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है, जिस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है. महात्मा गांधी की कही हुई बात आज भी प्रासंगिक है. लोगों को सोचने की जरूरत है कि वह अपने शहर, अपनी गलियों, अपनी कॉलोनी को साफ करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं.

गंदगी देख हुए नाराज (Photo Credit; ETV Bharat)

"अब दिख रहा असर"

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र का कहना है कि बापू ने स्वच्छता का जो संदेश दिया था, यहां उसका बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है, लेकिन इसे और बेहतर होना चाहिए, अभी भी बहुत सी गलियां गंदी हैं. वहां के निवासियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए.

फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

7000 सफाई कर्मचारी हैं तैनात

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि नगर निगम के पास 7000 सफाई कर्मचारियों की टीम है, जिसमें से लगभग 2800 बनारस के पुराने मोहल्ले में सफाई के लिए लगाए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस के इन गलियों की सफाई के लिए तीन वक्त का शेड्यूल तय हुआ है. सुबह, दोपहर और शाम, जबकि रात में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम और गलियों में कचरे को हटाने का काम किया जाता है.

फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि गलियों में गंदगी ना फैले, इसके लिए टीम निरंतर काम करती रहती है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग कूड़ा उठने के बाद कूड़ा फेंकना शुरू करते हैं. उन्होंने कहा कि जिन पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया है, वहां अब भी लोग कूड़ा फेंक देते हैं, जिसके कारण वहां गंदगी दिखाई देने लगती हैं.

कुल मिलाकर जिस काशी में बापू ने गंदगी को लेकर नाराजगी जताई थी, इतने सालों बाद भी वह शहर पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो सका. हालांकि, हालात पहले से काफी बेहतर हैं. ऐसे में शहर वासियों को सरकार के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए, ताकि देश के सबसे साफ शहरों में काशी भी शामिल हो सके.

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