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महात्मा गांधी के आदर्श वाला गांव, लोगों ने अपनाया था खादी, नशा और अपराध मुक्त है रूपाखेड़ा

महात्मा गांधी के आदर्श वाला गांव ( ETV Bharat )

रतलाम: महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विचारों और आदर्शों को देश और विदेश में भी याद किया जा रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी के आदर्श आज भी जिंदा है. रतलाम के रूपाखेड़ा गांव में आज भी महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों का पालन किया जाता है. महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित होकर इस गांव ने स्वदेशी और खादी को अपनाया था. गांव में आज भी कई बुजुर्ग केवल खादी ही पहनते हैं.