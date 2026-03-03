ETV Bharat / state

महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़, गांव में फैला आक्रोश, नई प्रतिमा लगाने की तैयारी

होलिका दहन के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश घटना उस समय सामने आई जब गांव में एक ओर होलिका दहन का आयोजन हो रहा था और लोग त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे. ऐसे समय में प्रतिमा से छेड़छाड़ को ग्रामीणों ने सोची-समझी हरकत बताया. स्थानीय लोगों का कहना है कि होली जैसे पर्व पर, जब गांव में आपसी सौहार्द और भाईचारा होता है, उस दौरान इस तरह की घटना कहीं न कहीं शांति भंग करने की कोशिश लगती है. सुबह जैसे ही प्रतिमा की स्थिति सामने आई, गांव में गुस्सा बढ़ गया.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत करमदा गांव में होली की रात संवेदनशील घटना सामने आई है. देर रात असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया.सुबह जब ग्रामीणों ने गांधी जी प्रतिमा को खंडित देखा तो विरोध शुरु हुआ. गांव का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. लोगों ने इसे ना केवल गांधी जी का अपमान बताया, बल्कि गांव की शांति भंग करने की साजिश भी कहा.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.आसपास के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संदेहियों से पूछताछ की जा रही है.किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गांव में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. नागरिकों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि किसी के पास घटना से संबंधित कोई जानकारी हो तो पुलिस को अवश्य दें. प्रशासन की ओर से नई प्रतिमा स्थापित कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है- भावना गुप्ता,एसपी

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल करमदा पहुंची.पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें संयम बरतने की अपील की. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी है. संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. ग्रामीणों को समझा-बुझाकर फिलहाल माहौल शांत किया गया है.पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि ग्राम करमदा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है.सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया

नई प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी



एसपी भावना गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही यह भी बताया गया कि प्रशासन जल्द ही गांधी जी की नई प्रतिमा स्थापित करवाएगा, ताकि गांव की भावनाएं फिर से सम्मानित हो सकें.



पुलिस कर रही जांच



पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. संभावना जताई जा रही है कि घटना को अंजाम देर रात दिया गया. प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि यदि किसी ने संदिग्ध गतिविधि देखी हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे.





