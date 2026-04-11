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यूपी के इस विश्वविद्यालय में निकली बंपर वैकेंसी, 22 विभागों में 92 पदों पर होगी भर्ती, जानिए आवेदन करने की लास्ट डेट

22 विभागों में 92 पदों पर होगी भर्ती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) ने शैक्षणिक विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 92 पदों के लिए संकाय भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है. इसे लेकर पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, लेकिन अब इसमें रियायत देते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 मई तक की तिथि को निर्धारित किया गया है. आवेदन के बाद डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि को भी बढाते हुए 25 मई कर दिया गया है. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से बताया गया है कि अलग-अलग संख्या में भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर कुल 92 पदों पर भर्ती की जानी है. जिसमें 14 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर, 64 असिस्टेंट प्रोफेसर अलग-अलग 22 विभागों में रखे जाएंगे. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं. अधिकृत वेबसाइट www.mgkvp.ac.in है. यह रिक्तियां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान अन्य कई 22 विषयों पर भर्ती होनी हैं.