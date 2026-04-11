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यूपी के इस विश्वविद्यालय में निकली बंपर वैकेंसी, 22 विभागों में 92 पदों पर होगी भर्ती, जानिए आवेदन करने की लास्ट डेट

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है.

22 विभागों में 92 पदों पर होगी भर्ती.
22 विभागों में 92 पदों पर होगी भर्ती. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 10:21 PM IST

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वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) ने शैक्षणिक विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 92 पदों के लिए संकाय भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है. इसे लेकर पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी, लेकिन अब इसमें रियायत देते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 मई तक की तिथि को निर्धारित किया गया है.

आवेदन के बाद डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि को भी बढाते हुए 25 मई कर दिया गया है.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से बताया गया है कि अलग-अलग संख्या में भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर कुल 92 पदों पर भर्ती की जानी है. जिसमें 14 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर, 64 असिस्टेंट प्रोफेसर अलग-अलग 22 विभागों में रखे जाएंगे.

इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं. अधिकृत वेबसाइट www.mgkvp.ac.in है. यह रिक्तियां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान अन्य कई 22 विषयों पर भर्ती होनी हैं.

आवेदन करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

  • विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर जाएं
  • राइट हैंड साइड में दिए मैनू पर क्लिक करके करियर ऑप्शन में जाएं और वैकेंसी विज्ञापन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करें.
  • आवेदन पत्र में अपनी सही व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी और संपर्क विवरण भरें.
  • फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें.
  • इंडियन बैंक पेमेंट गेटवे के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.
  • फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें.
  • ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट डाउन लोड करें.
  • आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा 25 मई तक विश्वविद्यालय को भेजें.

भर्ती के लिए योग्यता : यूजीसी विनियम 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, सहायक प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और NET/SLET/SET या Ph.D. अनिवार्य है. सभी पदों के लिए औसत आयु सीमा 62 वर्ष (दिनांक 01-03-2026 तक), उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षित श्रेणियों, पूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार छूट भी दी गई है.

एमजीकेवीपी फैकल्टी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार के मानदंडों के अनुसार कुछ आरक्षित सामाजिक श्रेणियों को छूट दी गई है. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,500 और एससी/एसटी के लिए 2,000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है.

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