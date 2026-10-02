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UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार; आज भी मौजूद है ऐतिहासिक चबूतरा

UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: भारत की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संघर्ष पूरी दुनिया में एक मिसाल है. उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था. जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चरम पर था, तब गांधीजी ने देवरिया जिले के इंदूपुर गांव में एक जनसभा की थी. इसी जनसभा में उन्होंने 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार भरी. आज गांधी जयंती के अवसर पर ETV भारत इंदूपुर गांव की उसी ऐतिहासिकता से आपको रू-ब-रू करा रहा है.

विश्व दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) देवरिया जिले में आज के गौरी बाजार ब्लॉक से करीब 3 किलोमीटर दूर इंदूपुर गांव है. गांव का मेला मैदान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है. यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूर्यनारायण सिंह ने गांधी को एक पत्र लिखा और देवरिया आने का आग्रह किया था. इसे स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी 04 अक्टूबर 1929 को इंदूपुर गांव पहुंचे. ऐतिहासिक चबूतरे पर खड़े होकर की जनसभा: इंदूपुर गांव के मेला मैदान में वह ऐतिहासिक चबूतरा आज भी मौजूद है, जिस पर खड़े होकर गांधीजी ने जनसभा की थी. करीब 97 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से खड़े होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार भरी थी. ऐतिहासिक चबूतरा (Photo Credit; ETV Bharat) इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड को देखा जाए तो महात्मा गांधी का गोरखपुर में यह दूसरा दौरा था. पहला दौरा 1921 में चौरीचौरा कांड से पहले हुआ था. दूसरा दौरा 04 अक्टूबर 1929 को हुआ, जो ज्यादा व्यापक था. इस दौरे में बापू ने गोरखपुर, गोला, घुघली, महराजगंज, बरहज, चौरीचौरा के बाद गौरी बाजार के इंदूपुर में जनसभा की थी. उस समय गौरी बाजार गोरखपुर जिले का हीं हिस्सा था. देवरिया जिला तो 1947 में अलग जिला बनाया गया.