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UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार; आज भी मौजूद है ऐतिहासिक चबूतरा

गांधी जयंती के अवसर पर देवरिया से संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट.

UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार.
UP का वह गांव जहां से गांधी ने भरी थी 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 6:58 PM IST

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देवरिया: भारत की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संघर्ष पूरी दुनिया में एक मिसाल है. उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था. जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चरम पर था, तब गांधीजी ने देवरिया जिले के इंदूपुर गांव में एक जनसभा की थी. इसी जनसभा में उन्होंने 'पूर्ण स्वराज' की हुंकार भरी. आज गांधी जयंती के अवसर पर ETV भारत इंदूपुर गांव की उसी ऐतिहासिकता से आपको रू-ब-रू करा रहा है.

विश्व दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

देवरिया जिले में आज के गौरी बाजार ब्लॉक से करीब 3 किलोमीटर दूर इंदूपुर गांव है. गांव का मेला मैदान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है. यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूर्यनारायण सिंह ने गांधी को एक पत्र लिखा और देवरिया आने का आग्रह किया था. इसे स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी 04 अक्टूबर 1929 को इंदूपुर गांव पहुंचे.

ऐतिहासिक चबूतरे पर खड़े होकर की जनसभा: इंदूपुर गांव के मेला मैदान में वह ऐतिहासिक चबूतरा आज भी मौजूद है, जिस पर खड़े होकर गांधीजी ने जनसभा की थी. करीब 97 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से खड़े होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार भरी थी.

ऐतिहासिक चबूतरा
ऐतिहासिक चबूतरा (Photo Credit; ETV Bharat)

इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड को देखा जाए तो महात्मा गांधी का गोरखपुर में यह दूसरा दौरा था. पहला दौरा 1921 में चौरीचौरा कांड से पहले हुआ था. दूसरा दौरा 04 अक्टूबर 1929 को हुआ, जो ज्यादा व्यापक था.

इस दौरे में बापू ने गोरखपुर, गोला, घुघली, महराजगंज, बरहज, चौरीचौरा के बाद गौरी बाजार के इंदूपुर में जनसभा की थी. उस समय गौरी बाजार गोरखपुर जिले का हीं हिस्सा था. देवरिया जिला तो 1947 में अलग जिला बनाया गया.

बापू से क्या है नाता, जानिए
बापू से क्या है नाता, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

इंदूपुर का कार्तिक मेला: इंदूपुर गांव में हर साल कार्तिक मेला लगता था, जिसमें हजारों किसान जुटते थे. उसी भीड़ को संबोधित करने के लिए यह चबूतरा बनाया गया था. जब गांधीजी यहां पहुंचे और चबूतरे पर खड़े हुए तो चारों ओर 'महात्मा गांधी की जय' से पूरा मैदान गूंज उठा.

क्यों बेहद खास थी यह जनसभा: गांधी जी की यह जनसभा और गोरखपुर का दौरा ऐसे समय में हुआ था, जब देश पूर्ण स्वराज की दहलीज पर खड़ा था. इसी जनसभा के ठीक दो महीने बाद लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पास किया गया. बापू पूर्वांचल के किसानों को उसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार करने आए थे.

इंदूपुर और गांधी जी
इंदूपुर और गांधी जी (Photo Credit; ETV Bharat)

चौरी-चौरा के बाद जगा रहे थे विश्वास: 1922 में चौरी-चौरा कांड ने किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आग पैदा कर दी थी. तब किसानों अंग्रेजी थाने को फूंक दिया था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था. इससे इस क्षेत्र के लोगों में बड़ी निराशा थी. गांधीजी इसी निराशा को तोड़ने और फिर से सत्याग्रह का मंत्र फूंकने आए थे.

बिस्मिल की शहादत के बाद की क्रांति: 1927 में काकोरी कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी. पूरा गोरखपुर-बस्ती का यह इलाका क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था. यही वजह थी कि बापू तब अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी लेने का संदेश देने आए थे.

इंदूपुर गांव का पार्क.
इंदूपुर गांव का पार्क. (Photo Credit: ETV Bharat)

इंदूपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि श्याम नारायण सिंह बताते हैं कि अगर प्रशासन इसे 'गांधी विरासत स्थल' घोषित करे और यहां छोटा सा स्मारक-पुस्तकालय बनाए तो अच्छा होगा. यह जगह युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकती है.

उन्होंने बताया कि जैसा कि हम लोगों ने बुर्जुगों से सुना है कि यहां तीन दिनों गांधी जी गांव में ठहरे थे. गांधी जी ने यहां से स्वदेशी अपनाने, स्वतंत्रतता सेनानियों की मदद करने का आह्वा किया था.

(गांधी जी से जुड़े इस रोचक प्रसंग की स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से साझा जरूर करें)

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