प्रमोद तिवारी ने कहा- मनरेगा से नाम हटाकर, मोदी सरकार ने की बापू की वैचारिक हत्या

बनारस पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी की वैचारिक रूप से हत्या की है.

January 12, 2026 at 9:29 PM IST

वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और जीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 को ले जाने के विरोध में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन पेश कर दिया है. रविवार को वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर नाराजगी जतायी.

उन्होंने कहा कि भले ही भले ही महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की हो शारीरिक रूप से उनकी हत्या उसे वक्त हुई थी, लेकिन अब महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार महात्मा गांधी की वैचारिक रूप से भी हत्या कर रही है.

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

12 करोड़ परिवारों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी: कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को ही नही बल्कि दुनिया की विशालतम योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मनरेगा जिसे एक अधिनियम का संरक्षण प्राप्त था, उसे छल से हटा दिया है. वर्ष 1947 के बाद क्या किसी ने सोचा था कि देश में कभी एक ऐसी सरकार आयेगी जो राष्ट्रपिता को नाम मनरेगा योजना जो, दुनिया की विशालतम योजना है उसे हटा देगी.

परिवारों के लिए वरदान साबित हुई मनरेगा योजना: प्रमोद तिवारी ने कहा कि मनरेगा एक साल मे लगभग 12 करोड़ परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है. इस अधिनियम की आत्मा थी गारण्टीकृत आजीविका सुरक्षा. यूपीए सरकार में सोनिया गाँधी की प्रेरणा से जब डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने इस कानून को संसद से सर्वसम्मत से पारित कराया था कि ग्रामीण भारत में कोई गरीब परिवार बेरोजगारी से भूखा और निराश होकर न रहे. मनरेगा ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुई.

महात्मा गांधी की वैचारिक हत्या: कांग्रेस नेता कहा कि पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की शारीरिक हत्या की. अब मोदी सरकार लगातार गांधी की वैचारिक हत्या कर रही है. इसका मजबूत उदाहरण आज मनरेगा है. इसमें पहले केन्द्र 90 % और राज्य 10% योगदान देते थे. अब कर्ज में डूबे राज्यों को भी 40% और केन्द्र 60% अंशदान करेगा. मनरेगा को समाप्त कर मोदी सरकार ने देश की राजनीति में काला अध्याय लिख दिया है. हमने संकल्प लिया है. इस काले कानून को हटाकर रहेगे.

मनरेगा को उसके मूल रूप में वापस लाएंगे: कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मनरेगा को उसके मूल रूप में वापस लाएंगे. कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण आयोजन करेगी. इसमें संविधान संवाद महापंचायत वाराणसी, लखनऊ समेत अगले 100 दिनों में पूरे प्रदेश में 30 से ज्यादा योगी सरकार की असफलताओ के साथ जनता के बीच आयोजित करेगी. मनरेगा बचाओ संग्राम मनरेगा किस तरह ग्रामीण मजदूरो को गरीबी, बेरोजगारी से निकालने और कोविड महामारी के समय कैसो संजीवनी बनी रही ये देश ने देखा है.

कांग्रेस स्थापना के 140 वर्ष पूरे: कांग्रेस अब 400 रुपये मनरेगा मजदूरी के अधिकार के साथ पुनर्संकल्पित है. SIR कांग्रेस अपनी मानीटरिंग कमेटी के द्वारा जिन मतदाताओं के नाम छूट गये या कट गये उनको पुनः शामिल कराएगी. पंचायत चुनाव 2026 कांग्रेस पार्टी सृजन अभियान के तहत इसकी तैयारी को और मजबूत कर रही. कांग्रेस अकेले अगले चुनाव में लड़ने के लिए उतरेगी. सेवा और बलिदान के 140 वर्ष- 28 दिसम्बर 2025 को कांग्रेस स्थापना के गौरवशाली 140 वर्ष पूरे हुए है.

तनुज पुनिया बोले- मोदी सरकार के दावे खोखले: गोंडा पहुंचे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार की 'वीबी-राम-जी' योजना पर राजनीतिक हमला बोला. बाराबंकी से सांसद पुनिया ने कहा कि यह योजना रोजगार देने के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए लाई गई है. केंद्र सरकार अपने 11–12 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 43 दिन का रोजगार ही उपलब्ध करा पाई है, जबकि लक्ष्य 100 दिन का था. ऐसे में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना पूरी तरह से भ्रामक और अव्यावहारिक है. उन्होंने 'वीबी-राम-जी' को पूरी तरह स्कीम योजना बताया. उन्हें धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति से ऐतराज है. धर्म के नाम पर राजनीति कर उसका अपमान किया जा रहा है.

इमरान मसूद ने कहा- राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया: प्रियंका गांधी का जन्मदिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया. इस मौके पर सहारनपुर पहुंचे सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मनरेगा को बीजेपी ने अपनी विफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन कोरोना काल में यही योजना गरीबों और मजदूरों के लिए संजीवनी बनी थी. केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए हैं. नए नियमों में राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है. बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आंखें मूंदे बैठी है.सरकार को पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए सोचना चाहिए.

