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गांधी जी का बुरहानपुर से है गहरा नाता, 1933 में ताप्ती नदी को निहारा, यहीं हुईं अस्थियां विसर्जित

बुरहानपुर में पड़े थे बापू के कदम, 1933 में हरिजन आंदोलन के सिलसिले में हुआ था दौरा, जताई थी अंतिम इच्छा. रिपोर्ट- सोनू सोहले

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गांधी जी का बुरहानपुर से है गहरा नाता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 5:20 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 5:42 PM IST

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बुरहानपुर: महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से खास नाता रहा है. उनकी अस्थियां यहां विसर्जित हुई थीं. बता दें कि, देश की आजादी और हरिजन आंदोलन में ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर का भी योगदान रहा है. इस शहर में सन 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के कदम पड़े थे. वह हरिजन आंदोलन के सिलसिले में यहां आए थे. दरअसल उन्होंने हरिजन समाज के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ फंड बनाया था. इस फंड में चंदा एकत्र करने के लिए 8 दिसंबर 1933 की शाम में रॉबर्टसन स्कूल (वर्तमान में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय) में पहुंचे थे.

ताप्ती नदी की सुंदरता के दीवाने हुए बापू

इस दौरान दो बस्तियों में लोगों से मुलाक़ात की. यहां उन्होंने ताप्ती नदी को निहारा. इसके बाद 9 दिसंबर को रॉबर्टसन स्कूल परिसर में जनसभा को संबोधित किया. जनसभा के दौरान अंतिम इच्छा जाहिर की. उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि निधन के बाद उनकी अस्थियां ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर विसर्जित की जाएं. अचानक 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, इससे देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी.

1933 में ताप्ती नदी को निहारा, यहीं हुईं अस्थियां विसर्जित (ETV Bharat)

जताई थी अस्थियां विसर्जन की इच्छा

इतिहासकारों के मुताबिक देशभर के 110 शहरों में गांधीजी की अस्थियां विसर्जित हुई थीं, इसमें बुरहानपुर शहर भी शामिल है. बुरहानपुर से इस लिए गहरा नाता है, क्योंकि बापू ने स्वेच्छा से यहां अस्थियां विसर्जन की इच्छा जताई थी. ज्ञात हो कि बुरहानपुर का ऐतिहासिक गौरव और सूर्यपुत्री मां ताप्ती के तट को देख बापू काफी प्रभावित हुए थे. बस्तियों में दौरे के दौरान उन्होंने ऊपर से ताप्ती नदी का मनमोहक नजारा देखा था.

इसके बाद 9 दिसंबर 1933 को रॉबर्टसन स्कूल परिसर में गांधीजी ने जनसभा को संबोधित करते हुए हरिजन समाज के उत्थान के लिए रणनीति को लोगों से साझा किया. अपने भाषण में गांधीजी ने अंतिम इच्छा जाहिर की थी, उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया था. खास बात यह है कि बुरहानपुर से गांधीजी की पुरानी यादें और गहरा नाता आज भी विशेष महत्व रखता है.

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1933 में हरिजन आंदोलन के सिलसिले में हुआ था दौरा (ETV Bharat)

इतिहासकार कमरूद्दीन फलक ने बताया कि, ''देश के करीब 110 शहरों में बापू की अस्थियां विसर्जित की गई थी. लेकिन बुरहानपुर खासा महत्व रखता है.'' उनका कहना है 10 फरवरी 1948 में उनकी अस्थियां बुरहानपुर पहुंची थी. स्थानीय गांधी हॉल में करीब 3 दिनों तक आम जनता को अस्थियों के अंतिम दर्शन कराने को रखा गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, फिर 14 फरवरी 1948 में अस्थियों को ताप्ती नदी में विसर्जित किया था.

Last Updated : October 3, 2026 at 5:42 PM IST

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