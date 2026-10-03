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गांधी जी का बुरहानपुर से है गहरा नाता, 1933 में ताप्ती नदी को निहारा, यहीं हुईं अस्थियां विसर्जित

गांधी जी का बुरहानपुर से है गहरा नाता ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से खास नाता रहा है. उनकी अस्थियां यहां विसर्जित हुई थीं. बता दें कि, देश की आजादी और हरिजन आंदोलन में ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर का भी योगदान रहा है. इस शहर में सन 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के कदम पड़े थे. वह हरिजन आंदोलन के सिलसिले में यहां आए थे. दरअसल उन्होंने हरिजन समाज के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ फंड बनाया था. इस फंड में चंदा एकत्र करने के लिए 8 दिसंबर 1933 की शाम में रॉबर्टसन स्कूल (वर्तमान में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय) में पहुंचे थे.