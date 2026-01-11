महात्मा गांधी को खादी एवं चरखा के लिए मिला था 600 रुपए का चंदा, राष्ट्रपिता के पलामू आगमन के आज 99 वर्ष हुए पूरे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 जनवरी को पलामू पहुंचे थे. जहां उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था.
पलामूः स्वतंत्रता संग्राम में पलामू के इलाके की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. 11 जनवरी 1927 को देश के दो महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का पलामू आगमन हुआ था. आज गांधी जी और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पलामू आगमन के 99 वर्ष पूरे हो गए हैं.
बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन में हुए थे शामिल
महात्मा गांधी ने पलामू के इलाके से ही खादी एवं चरखा के लिए धन संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की थी. पलामू इलाके से उस दौरान गांधी जी को खादी एवं चरखे के लिए करीब 600 रुपये चंदा के रूप में मिले थे. महात्मा गांधी के पलामू दौरे के बाद पलामू इलाके से बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पलामू आगमन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन मिश्रा बताते हैं कि गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में पलामू आगमन को लेकर कई बातों को जिक्र किया है.
महात्मा गांधी ने डाल्टनगंज से शुरू की थी कार्यक्रम
दरअसल, महात्मा गांधी का पलामू आगमन का उद्देश्य स्वतंत्रता की लड़ाई में खादी एवं चरखा को लेकर धन जुटाना था. पलामू का डालटनगंज बिहार का पहला इलाका था, जहां गांधी जी ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत की थी. महात्मा गांधी बनारस से सीधे पलामू के डाल्टनगंज पहुंचे थे.
डाल्टनगंज आगमन के बाद महात्मा गांधी सेठ सागर मल सर्राफ के बगीचा में रुके थे. बाद में उन्होंने शिवाजी मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया. राष्ट्रपिता शिवाजी मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद श्री मारवाड़ी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय में भी पहुंचे थे.
लाइब्रेरी में लिखे थे नोट्स
लाइब्रेरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नोट्स भी लिखे थे. वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन मिश्रा बताते हैं कि शिवाजी मैदान में जनसभा संबोधित करने के बाद खादी एवं चरखा के लिए 600 रुपए से अधिक चंदा के रूप में जमा हुए थे. उस दौरान म्युनिसिपालिटी के द्वारा दो जगहों पर महात्मा गांधी का स्वागत भी किया गया था.
