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महतारी वंदन योजना की किस्त का ढाई साल से इंतजार, एमसीबी की 75 से ज्यादा महिलाएं परेशान

यह किसी एक महिला की परेशानी नहीं है, बल्कि एमसीबी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत में ही आवेदन भरकर सभी जरूरी दस्तावेज तो जमा कर दिए, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी उनके खाते में एक भी किस्त नहीं पहुंची.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: ग्राम पंचायत बाही की रहने वाली धनवातिया ने महतारी वंदन योजना का आवेदन भरा था. वो कहती हैं कि आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है. इस महिला का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आवेदन के साथ क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

महिलाओं का गंभीर आरोप

पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आंगनबाड़ी सहायिका ने आवेदन तो भरवाए, लेकिन उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया, जिसके कारण वे योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित रह गईं. महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर कार्यालय में भी की, लेकिन शिकायत के बाद न जांच हुई, न जिम्मेदारों पर कार्रवाई और न ही उन्हें उनका अधिकार मिला.

बाही गांव की ही इन्द्रकुंवर भी बताती हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में आवेदन किया था, लेकिन उन्हें आज तक योजना का लाभ नहीं मिला. उन्होंने कलेक्टर कार्यालय और सरपंच को भी जानकारी दी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

हमने शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आजतक एक भी रुपया नहीं मिला. सरपंच से भी शिकायत किए हैं: इंद्रकुंवर, ग्रामीण महिला

क्या कहते हैं अधिकारी

एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित गांव पहुंचकर सभी महिलाओं की ई-केवाईसी और आवेदन की स्थिति की जांच करें. जिनके आवेदन अधूरे हैं, उन्हें पूर्ण कराया जाए और पात्र महिलाओं की सूची शासन को भेजी जाए, ताकि पोर्टल खुलने पर उनके आवेदन पर विचार कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके.

कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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