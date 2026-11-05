महतारी वंदन योजना: कांग्रेस ने लगाया केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप, 2 लाख 69 हजार नाम योजना से बाहर होने पर मांगा जवाब
कांग्रेस ने सरकार से पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की मांग की. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 7:33 PM IST
रायपुर: बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. माताओं और बहनों के लिए शुरू की गई योजना के लाभार्थियों की संख्या में आई कमी और नए पंजीयन शुरू नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस नेसरकार को घेरा. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल करते हुए पूछा, आखिर 2 लाख 69 हजार महिलाएं योजना के लाभ से बाहर कैसे हो गईं ? कांग्रेस ने सरकार से इस पूरे मामले में जवाब देने और पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की मांग की.
2.69 लाख महिलाओं का क्या हुआ: कांग्रेस
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, ''मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना का लाभ लगभग 70 लाख 9 हजार महिलाओं को मिल रहा था, जबकि नवंबर 2026 में यह संख्या घटकर 67 लाख 40 हजार रह गई है. कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर इन 2 लाख 69 हजार महिलाओं का क्या हुआ ? उन्हें योजना से बाहर क्यों किया गया ? सरकार को लाभार्थियों की संख्या में आई कमी का पूरा हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए.''
''नई पात्र महिलाओं के पंजीयन कब होंगे शुरू''
पूर्व विधायक ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कई महिलाएं 21 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर चुकी हैं. कई महिलाओं की शादी हुई है और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाई थीं. ऐसी महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए नए पंजीयन कब शुरू किए जाएंगे ? कांग्रेस ने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की.
''भुगतान रोकने का कारण सार्वजनिक करे सरकार''
कांग्रेस नेता ने कहा, ''महतारी वंदन योजना केवल प्रचार और फोटो खिंचवाने का माध्यम नहीं बननी चाहिए. जिन महिलाओं का भुगतान रोका गया है, उन्हें इसकी स्पष्ट वजह बताई जानी चाहिए. हर पात्र महिला को योजना का लाभ मिले, नए पंजीयन तत्काल शुरू किए जाएं और योजना से बाहर हुई महिलाओं की स्थिति का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल
कांग्रेस का कहना है कि योजना का प्रचार करने के साथ-साथ सरकार को यह भी बताना चाहिए कि लाभार्थियों की संख्या क्यों घटी. नई पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होगी. कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को प्रचार नहीं, अपना अधिकार चाहिए. सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे और जिन महिलाओं का भुगतान बंद हुआ है, उन्हें उसका स्पष्ट कारण बताया जाए.
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