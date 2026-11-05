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महतारी वंदन योजना: कांग्रेस ने लगाया केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप, 2 लाख 69 हजार नाम योजना से बाहर होने पर मांगा जवाब

नई पात्र महिलाओं के पंजीयन कब होंगे शुरू ( ETV Bharat )

रायपुर: बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. माताओं और बहनों के लिए शुरू की गई योजना के लाभार्थियों की संख्या में आई कमी और नए पंजीयन शुरू नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस नेसरकार को घेरा. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल करते हुए पूछा, आखिर 2 लाख 69 हजार महिलाएं योजना के लाभ से बाहर कैसे हो गईं ? कांग्रेस ने सरकार से इस पूरे मामले में जवाब देने और पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की मांग की.



2.69 लाख महिलाओं का क्या हुआ: कांग्रेस कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, ''मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना का लाभ लगभग 70 लाख 9 हजार महिलाओं को मिल रहा था, जबकि नवंबर 2026 में यह संख्या घटकर 67 लाख 40 हजार रह गई है. कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर इन 2 लाख 69 हजार महिलाओं का क्या हुआ ? उन्हें योजना से बाहर क्यों किया गया ? सरकार को लाभार्थियों की संख्या में आई कमी का पूरा हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए.''