ETV Bharat / state

महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त, नारायणपुर से जारी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ की 68.47 लाख महिलाओं के खातों में 641.34 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे.

MAHATARI VANDAN YOJANA
सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी करेंगे. इस अवसर पर प्रदेश की 68 लाख 39 हजार 592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर होगी.

1 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया. इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष और उससे ज्यादा आयु की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें.

23 किस्तों में 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए भेजे गए

योजना के शुभारंभ से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कुल 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है. यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है.

आज महतारी वंदन योजना की 24 किस्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 24वीं किस्त के रूप में 641.34 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के बाद महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल वितरित राशि बढ़कर 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी.

बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का आयोजन: विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा, कहा भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सुविधाओं का होगा विस्तार
बस्तर पंडुम 2026: जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त मंच, उद्घाटन में आएंगी राष्ट्रपति, अमित शाह करेंगे समापन

TAGGED:

CM VISHNUDEO SAI
NARAYANPUR
महतारी वंदन योजना
सीएम विष्णुदेव साय
MAHATARI VANDAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.