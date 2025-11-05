महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त जारी, उपराष्ट्रपति बोले ''लखपति दीदी सम्मान का प्रतीक''
वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती.
Published : November 5, 2025 at 10:34 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 10:43 PM IST
राजनांदगांव: राज्योत्सव 2025 में शामिल होने के लिए उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ पहुंचे. राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो राजनांदगांव पहुंचे. राजनांदगांव की धरती से उप राष्ट्रपति ने महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त जारी की. सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई है वो कारगर है. सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये योजना महिलाओं और दीदियों के सम्मान का प्रतीक है. लखपति दीदी कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी शामिल हुए.
महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त जारी: विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो सरकार में आने के बाद हर महिला के खाते में हर महीने 1 हजार रुपए जमा करेगा. बुधवार को महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों से जारी हुई. सिंगल क्लिक के जरिए हर हितग्राही महिला और बहन के खाते में पैसा क्रेडिट हो गया.
647 करोड़ 28 लाख खाते में ट्रांसफर: महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त के रूप में 647 करोड़ 28 लाख रुपए सीधे 69 लाख से अधिक बहनों के खातों में ट्रांसफर किए गए. सबसे विशेष बात यह है कि इस बार लाभार्थियों में बस्तर संभाग की 7,658 महिलाएं भी शामिल हैं, जो माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए 327 गांवों में रहती हैं. नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत इन गांवों में विकास की रोशनी पहुंची है और अब पहली बार, इन महिलाओं के खातों में महतारी वंदन की सम्मान राशि पहुंची है.
योजनाओं से बढ़ा महिलाओं में आत्मविश्वास: सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि महतारी वंदन योजना और लखपति दीदी उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है.
यह आंदोलन उन महिलाओं के संकल्प को दर्शाता है जो चुनौतियों को अवसरों में बदल रही हैं और नेतृत्व विकास की भावना को मूर्त रूप दे रही हैं. जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो परिवार समृद्ध होते हैं और जब परिवार समृद्ध होते हैं, तो राष्ट्र समृद्ध होता है. ऐसी पहल ग्रामीण आजीविका और जमीनी स्तर के लोकतंत्र, दोनों में बदलाव ला रही हैं: सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति
उदयाचल स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान की 5 मंजिला भवन का उदघाटन: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित उदयाचल स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान में नई 5 मंजिला इमारत का उद्घाटन किया. उपराष्ट्रपति ने मोतियाबिंद मुक्त समाज के निर्माण में संस्थान के प्रयासों और तपेदिक से निपटने, वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता की सराहना की.
