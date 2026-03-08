ETV Bharat / state

विश्व महिला दिवस , कवर्धा के रणवीरपुर में महतारी वंदन कार्यक्रम, महिलाओं का हुआ सम्मान

कवर्धा में विश्व महिला दिवस के तहत महतारी वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

Kawardha News
महतारी वंदन कार्यक्रम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: विश्व महिला दिवस के अवसर पर कबीरधाम में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महिला शक्ति के सम्मान का विशेष आयोजन किया गया. पंडरिया विधायक भावना बोहरा के गृह ग्राम रणवीरपुर में ‘महतारी वंदन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, भाजपा की महिला पदाधिकारी और ग्रामीण महिलाएं शामिल हुईं.

बीजेपी विधायक भावना बोहरा के गृह ग्राम में कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम कि प्रस्तुतियों के साथ हुई, जहां महिलाओं ने पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी. इस दौरान महिला समूहों और आंगनबाड़ी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं के उत्साह और सहभागिता ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया.

कवर्धा में विश्व महिला दिवस (ETV BHARAT)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेटों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार से मिले संस्कार ही व्यक्ति के भविष्य की दिशा तय करते हैं, बेटा जब सड़क पर निकले और जब महिलाएं बेटियां उन्हें अकेली मिले तो उनके अंदर सुरक्षा और सम्मान देने की भावना बनी रहे.

चुनौतियों से नहीं घबराएं

विधायक भावना बोहरा ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उसके पीछे परिवार से मिले संस्कार और निरंतर संघर्ष की अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों का डटकर सामना करने से ही सफलता प्राप्त होती है.

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए, जहां महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में अन्नप्राशन संस्कार का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों को अन्न ग्रहण कराया गया.कार्यक्रम स्थल पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जिसके माध्यम से महिलाओं ने वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना. कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं.

महिला दिवस स्पेशल: कमार महिला खम्मन बाई की पहल, महुआ बीनकर और टोकरी बेचकर स्कूल को दिया कंप्यूटर, हर ओर हो रही तारीफ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला पत्रकारों का कांग्रेस ने किया सम्मान

TAGGED:

RANVEERPUROF KAWARDHA
WOMENS DAY 2026
कवर्धा में विश्व महिला दिवस
बीजेपी विधायक भावना बोहरा
MAHATARI VANDAN PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.