ETV Bharat / state

महतारी वंदन KYC पर बवाल, कांग्रेस ने कहा- 5 लाख महिलाओं का नाम काटने के साजिश, बार-बार कर रहे परेशान

दुर्ग में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए महतारी वंदन योजना को महतारी दर-बदर योजना बताया. कहा कि e-KYC के नाम पर सरकार परेशान कर रही.

Mahatari Vandan KYC controversy
दुर्ग में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए महतारी वंदन योजना को महतारी दर-बदर योजना बताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत अनिवार्य e-KYC को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने इसे महिलाओं को परेशान करने वाला फैसला बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.दुर्ग और भिलाई समेत कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और योजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

महतारी वंदन KYC पर बवाल, कांग्रेस ने कहा- 5 लाख महिलाओं का नाम काटने के साजिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पात्र महिलाओं के नाम हटाने की साजिश

कांग्रेस का आरोप है कि e-KYC के नाम पर सरकार बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम योजना से हटा रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 5 लाख महिलाओं को इस प्रक्रिया के जरिए लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो सीधा-सीधा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के साथ अन्याय है.

बार-बार KYC के नाम पर परेशानी

भिलाई में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसमस्याओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना की अव्यवस्था को भी प्रमुख मुद्दा बनाया. प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि योजना का लाभ देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और महिलाओं को बार-बार दस्तावेज़ और e-KYC के नाम पर परेशान किया जा रहा है.

सरकार e-KYC के नाम पर महिलाओं को परेशान कर रही है. लाखों महिलाओं का नाम काटा जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है.- सौरभ मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी

सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर- सौरभ

कांग्रेस नेता सौरभ मिश्रा ने यह भी दावा किया कि हर महीने 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि योजना में खर्च होने के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. इसी वजह से सरकार अब बहाने बनाकर लाभार्थियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है.

इस प्रदर्शन में विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र परगनिया, पार्षद सुरेश वर्मा, हरीश सिंह, राजेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष ख्वाजा अहमद समेत कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल हुए. अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सफाई देती है और क्या e-KYC प्रक्रिया में किसी तरह की राहत दी जाती है या नहीं.

महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर सवाल, जनसमस्या और अव्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन
महतारी वंदन योजना के लिए ई केवाईसी, तपती धूप में सीएससी केंद्र पहुंच रहीं महिलाएं
विधानसभा के विशेष सत्र में मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर, CM ने कहा- एक तिहाई आरक्षण जरूरी

TAGGED:

MAHATARI VANDAN SCHEME
MAHATARI VANDAN E KYC
महतारी वंदन KYC
कांग्रेस प्रदर्शन महतारी वंदन
MAHATARI VANDAN KYC CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.