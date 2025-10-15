ETV Bharat / state

महतारी एक्सप्रेस को बनाया माल ढुलाई वाहन, मरीज की जगह सीमेंट की बोरी लोड होने पर उठे सवाल

मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है.

Mahatari Express Carrying Cement Bags
मरीज की जगह सीमेंट की बोरी लोड होने पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
बलौदाबाजार: जिले के कसडोल क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहां मरीजों की जान बचाने के लिए चलाई जाने वाली महतारी एक्सप्रेस 102 एंबुलेंस में सीमेंट की बोरियां भरी मिली. जबकि इसे गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल: इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में शेयर हुआ है, इसमें एंबुलेंस के अंदर स्ट्रेचर की जगह सीमेंट की बोरियां रखी जा रही थीं. जिस पर लोग नाराजगी जाहिर कर कई सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय लोगो का कहना है कि महतारी एक्सप्रेस उन जरूरतमंद मरीजों की लाइफलाइन है, जिन्हें गांवों से अस्पताल तक पहुंचाने में यह सेवा बड़ी मदद करती है. लेकिन अब इस वाहन का उपयोग निर्माण सामग्री ढोने में हो रहा है.

Mahatari Express Carrying Cement Bags
महतारी एक्सप्रेस को बनाया माल ढुलाई वाहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डायल 102 से जुड़ी है एंबुलेंस: राज्य सरकार की महतारी एक्सप्रेस सेवा खास तौर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई थी. यह सेवा 102 नंबर पर कॉल करने पर तुरंत उपलब्ध होती है. लेकिन इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे है कि, क्या एंबुलेंस कर्मचारियों की निगरानी के लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय है या नहीं.

Mahatari Express Carrying Cement Bags
मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य विभाग ने कहा, होगी जांच: मामले के सामने आने के बाद कसडोल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) ने बयान जारी करते हुए कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति या संस्था इस एंबुलेंस का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एंबुलेंस को मरीजों की सेवा के अलावा किसी अन्य काम में इस्तेमाल करना पूरी तरह नियम विरुद्ध है.

