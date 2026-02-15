ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि: दंतेवाड़ा में आदिकालीन परंपरा के साथ आधी रात को मनाई गई शिवरात्रि

महाशिवरात्रि से एक दिन पहले मध्यरात्रि में मां दंतेश्वरी मंदिर में पांच बार विशेष पूजा अर्चना कर मां को भोग लगाया जाता है.

MAHASHIVRATRI
दंतेवाड़ा में शिवरात्रि (ETV Bharat Chhattisgarh)
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में आदिकालीन परंपरा के अनुसार बीती आधी रात को महाशिवरात्रि पर्व का विशेष आयोजन किया गया. दंतेश्वरी मंदिर में परंपरागत रूप से सात बार विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सात बार मां को भोग लगाया गया. यह आयोजन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दिव्य विवाह से संबंधित प्राचीन परंपरा का हिस्सा है.

दंतेश्वरी मंदिर में शिवरात्रि

मां दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ बताते हैं शिवरात्रि पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है लेकिन बस्तर में शिवरात्रि का बहुत अनूठे अनुष्ठान होते हैं. दंतेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में रुद्र के अवतार भैरव, शिव जी स्थापित है. यहां सात से 8 दिनों से रात में जागरण होता है. बैगा, सिराह अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं. शिवरात्रि के एक दिन पहले रातभर जागरण कर साधना की जाती है. रातभर भोले बाबा की पूजा अर्चना होती है.

दंतेवाड़ा में शिवरात्रि (ETV Bharat Chhattisgarh)

दंतेश्वरी मंदिर में सात बार पूजा और सात तरह के भोग

मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ बताते हैं दंतेश्वरी मंदिर में सात बार माई जी की आरती होती है, सात बार भोग लगाया जाता है. शिवरात्रि के एक दिन पहले शाम से अनुष्ठान शुरू होते हैं जो शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे तक चलते हैं. इसके बाद मंदिर के प्रधान पुजारी को सम्मान सहित पांच पांडव मंदिर तक ले जाते हैं. जहां दूर-दूर से आए देवी–देवताओं का आगमन होता है. आसपास के सभी शिवमंदिरों समलूर, तीरथगढ़, चित्रकोट में देवी धामी आरूर में भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं. यह आयोजन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दिव्य विवाह से संबंधित प्राचीन परंपरा का हिस्सा है. इस पूरे अनुष्ठान में 35 गांवों के लोग शामिल होते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हैं.

देवी देवताओं का आगमन और परीक्षा की परंपरा

मां दंतेश्वरी मंदिर में रस्सी का कोड़ा बनाया जाता है. स्थानीय भाषा में उस पौधे को सन कहा जाता है. जिसका रेशा निकालकर कोड़ा बनाया जाता है, जिसे मुंद्रा कहा जाता है. मुंद्रा को माई जी के चरणों में रखकर पूजा अर्चना के बाद बैगा सिराह माई जी के प्रसाद के रूप में कोड़े की मार को ग्रहण करते हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. शक्तिपीठ होने के कारण साधनाएं और तंत्र क्रिया शिवरात्रि पर होती है. यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का अनोखा हिस्सा है.

भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह

इसके बाद सभी देवी देवता वापस पांच पांडव मंदिर में इकट्ठा होकर नृत्य, गीत-संगीत और उत्सव के माहौल में झूम उठते हैं और मध्यरात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है.

नए बैगा और सिराह की परीक्षा

दंतेश्वरी मंदिर पंडाल मंदिर या पांच पांडव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है. नए बैगा और सिराह की परीक्षा होती है. जो उस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें जनजाति में सम्मिलित किया जाता है. शादी ब्याह की तरह सारी परंपराए निभाई जाती है. हर साल नए बैगा नए सिराहों की परीक्षा और स्वागत होता है. इसके दूसरे दिन महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है.

शिवरात्रि पर दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

  • मध्यरात्रि में माता पार्वती के स्वरूप मां दंतेश्वरी की सात बार विधि-विधान से पूजा
  • मां को सात विशेष भोग लगाया जाता है
  • पुजारी एवं सेवादार पांच पांडव मंदिर जाकर देवी–देवताओं को करते हैं आमंत्रित
  • शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है
  • अगले दिन, पूरे विश्व में मनाई जाती है महाशिवरात्रि
