ETV Bharat / state

बटेश्वर महादेव मंदिर; यहां उल्टी दिशा में बहती हैं यमुना जी, 101 शिव मंदिर, जानिये क्या है मान्यता?

आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर यमुना किनारे है 'बटेश्वरधाम'.

बटेश्वर महादेव मंदिर
बटेश्वर महादेव मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 9:35 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : 15 फरवरी यानी आज देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है. रविवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा. महाशिवरात्रि पर कहानी बृज की काशी कहे जाने वाले तीर्थराज बटेश्वरधाम की. यहां पर यमुना मैया विपरीत दिशा में बहती हैं. जिनके किनारे 101 शिव मंदिर हैं. कहा जाता है कि ये शिव मंदिर की श्रृंखला भदावर राजघराने ने बनवाई थी. यहां पर मनोकामना पूरी होने पर घंटा चढ़ाने की परंपरा है.

पूर्व से पश्चिम बहती है यमुना नदी : बटेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी बताते हैं कि बटेश्वरधाम में यमुना नदी पूर्व से पश्चिम बहती है, जो यमुना नदी की उल्टी धारा है. करीब पांच किलोमीटर के बाद यमुना नदी अपनी मूलधारा में बहती है. बटेश्वर धाम सभी तीर्थ का भांजा है, वो ब्रज की काशी है.

मंदिर में टंगा घंटा
मंदिर में टंगा घंटा (Photo credit: ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी : वह बताते हैं कि बाबा बटेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता है कि जिन माता और बहनों की गोद सूनी होती है, ये माता और बहनें मंदिर परिसर में उलटा स्वास्तिक बनाती हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है. उनके यहां पर संतान होती है. बाबा बटेश्वरनाथ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करते हैं. इसलिए, यहां पर देशभर से श्रद्धालु आते हैं.

बटेश्वर महादेव मंदिर
बटेश्वर महादेव मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
बाबा के दरबार में घंटा चढ़ाते थे दस्यु : मुख्य पुजारी बताते हैं कि बटेश्वरधाम यमुना किनारे है. मगर, इस क्षेत्र में चंबल नदी भी बहती है. यही चंबल का क्षेत्र बागी और डकैत की पनाहगाह रहा है. आम श्रद्धालुओं की तरह ही बागी और डकैत भी अपनी मन्नत पूरी होने पर बटेश्वरधाम आकर बाबा महादेव के दर्शन के साथ ही बाबा के दरबार में घंटा चढ़ाते थे.
बटेश्वर महादेव मंदिर
बटेश्वर महादेव मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि यहां पर डाकूओं ने अपनी मन्नौती पूरी होने पर बाबा महादेव की पूजा की और दरबार में घंटे चढ़ाए. यहां पर डाकू मानसिंह, डाकू रूप सिंह, डाकू लोकमन, डाकू चरण सिंह समेत तमाम दस्यु ने अपनी मन्नौती पूरी होने पर बाबा महादेव की पूजा की और दरबार में घंटे चढ़ाए. सन 1978 की बाढ़ में श्रद्धालुओं और डकैतों के चढ़ाए घंटे भी विशाल पेड़ के साथ बह गए. बटेश्वरधाम के मुख्य मंदिर की दीवार भी ढही और बह गई. जिससे तमाम घंटे बह गए. कुछ घंटे बचे हैं.

वह बताते हैं कि राजा बदन सिंह भदौरिया ने यमुना किनारे बटेश्वर में 101 शिव मंदिर बनवाए. इसलिए, बटेश्वर तब से बटेश्वरधाम बन गया. हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज के समय पर विशाल मेला लगता है. तीर्थ स्थल बटेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजा अरिमदन सिंह ने बताते हैं कि भदावर राजघराने बटेश्वरधाम धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है. बटेश्वरधाम में भदावर राजघराने महाराजा बदन सिंह भदौरिया ने सन् 1655 से सन 1773 के बीच बटेश्वर में किला और शिव मंदिरों का निर्माण कराया था. महाराजा बदन सिंह ने ही यमुना पर अर्ध चंद्राकार बनाकर उसकी दिशा को मोड़ दिया था, तभी से बटेश्वर में यमुना उलटी दिशा में बहती हैं.

बटेश्वर महादेव मंदिर
बटेश्वर महादेव मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
बटेश्वरधाम में बीता पूर्व पीएम का बचपन : बता दें कि देश के पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई का पैतृक गांव बटेश्वर है. यहां पर उनका बाल्यकाल बीता था. यमुना में खूब नहाए और बाबा महादेव की पूजा अर्चना की. बटेश्वरधाम मंदिर के पुजारी राकेश वाजपेयी बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल जी हमारे परिवार से ही थे. मैं उनका भतीजा हूं. चाचा अटल जी अक्सर करके बटेश्वर में आते थे. जिसकी वजह से बटेश्वर में विकास कार्य भी हुए. बटेश्वरधाम मंदिर के पुजारी राकेश वाजपेयी बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार पीएम बने तो आगरा आए थे, तभी उनकी वजह से बटेश्वर की जनता को रेल की सौगात मिली थी. पीएम बनने से पहले, पीएम बनने और इसके बाद भी भारत रत्न अटल जी ने कई बार बाबा बटेश्वरधाम में पूजा अर्चना की.

वह बताते हैं कि अटलजी के साथ ही तत्कालीन रेल मंत्री और वर्तमान में बिहार के सीएम ने भी बटेश्वर में बाबा महादेव की पूजा की. इसके साथ ही बाबा महादेव के मंदिर में यूपी के सीएम योगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम मुलायम सिंह समेत अन्य वीवीआईपी भी बटेश्वरनाथ के दरबार में माथा टेक चुके हैं.


नाविक विष्णु भदौरिया ने बताया कि हम लोगों को पर्यटन विभाग ने ट्रेनिंग दी, जिसमें बटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास समेत अन्य चीजें शामिल हैं. इसके लिए हम जो श्रद्धालु बोटिंग करते हैं. उन्हें बटेश्वर महादेव बाबा की मान्यता, यमुना किनारे बने 101 मंदिर की श्रृंखला, शौरीपुर धाम और अटलजी के बारे में बताते हैं.



नाविक दिलीप ने बताया कि यहां पर श्रद्धालु आते हैं. अपने साथ जो पूजा सामग्री लाते हैं, उसे पॉलिथीन समेत यमुना में ही फेंक देते हैं, जिससे गंदगी होती है. लोगों को यह बताते हैं कि यहां पर पॉलिथीन ना डालें. श्रद्धालु मोहन सिंह भदौरिया ने बताया कि मंदिर परिसर में कूडे़दान हैं इसके बाद भी लोग पॉलिथीन और अन्य सामान यूं ही फेंक देंते हैं.



श्रद्धालु पवन भारद्वाज ने बताया कि पहली बार बाबा बटेश्वरनाथ के दर्शन करने आया हूं. इनकी मान्यता के बारे में खूब सुना है. श्रद्धालु शिव नरेश गुप्ता ने बताया कि मैं बहुत दिन से यहां पर आ रहा हूं. यहां पर लगातार विकास कार्य चल रहे हैं. जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं. घाट बने हैं. मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है. श्रद्धालु प्रमोद ने बताया कि मेरी मनोकामना पूरी हुई है. बाबा महादेव के चरणों में घंटा चढ़ाने आया हूं.




बटेश्वर महादेव मंदिर के मैनेजर अजय भदौरिया ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है. श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पहले से बैरियर लगाए जा रहे हैं. मंदिर में प्रवेश और निकास के गेट भी निर्धारित कर दिए हैं. श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बेरिकेडिंग की जा रही है. सुरक्षा के साथ साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की है. पेयजल के साथ ही अन्य व्यवस्था बेहतर की है, जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो.


ऐसे पहुंच सकते हैं श्रद्धालु : बाबा बटेश्वरनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालु सड़क और रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं. श्रद्धालु लखनऊ एक्सप्रेस वे, फतेहाबाद रोड, शिकोहाबा रोड के साथ ही इटावा रोड से भी पहुंच सकते हैं. इसके साथ ही आगरा और इटावा से श्रद्धालु ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं.

बता दें कि आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर यमुना किनारे 'बटेश्वरधाम' है. जहां पर हर दिन बाबा महादेव की पूजा और अर्चना के लिए आगरा जिले के साथ ही आसपास के जिलों के साथ ही राजस्थान, मप्र के साथ ही देश के अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. हर सोमवार यहां पर मेला जैसा माहौल रहता है.




यह भी पढ़ें : आगरा का बटेश्वर धाम 51 हजार दीयों से रोशन, यमुना आरती स्थल भी जगमग, अद्भुत नजारे ने किया रोमांचित

यह भी पढ़ें : वह मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े; 5 रुपए में होती थी हवाई जहाज की सैर, अब पहुंचा 1.21 करोड़ का 'नकुली घोड़ा'

TAGGED:

AGRA NEWS
BATESHWAR MAHADEV TEMPLE
BATESHWAR MAHADEV TEMPLE IN AGRA
MAHASHIVRATRI 2026
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.