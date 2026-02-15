ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ सुकमा के अचकट में शिव भक्ति, प्राचीन धरोहर की छांव में गूंजा हर हर महादेव

महाशिवरात्रि, जिसे पूरे देश में भगवान शिव के विवाहोत्सव और तप-त्याग के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, अचकट गांव में विशेष महत्व रखती है. यहां वर्षों पुरानी प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि ये मूर्तियां सदियों पुरानी हैं और यहां शिव भक्ति की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है.सुबह से ही गांव में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी. आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पैदल, मोटरसाइकिल और साइकिल से पहुंचे. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की थाल सजाई, तो युवाओं ने मंदिर परिसर की साफ-सफाई और सजावट की जिम्मेदारी संभाली. मंदिर परिसर को फूलों, आम्र-पल्लव और रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया था। शाम होते-होते पूरा वातावरण दीपों और रोशनी से आलोकित हो उठा.

सुकमा : नक्सल प्रभावित सुकमा में कभी बम बारूद और गोलियों की दहशत होती थी. आज वहां भक्ति का सैलाब दिखाई पड़ रहा है. शिवरात्रि के अवसर पर सुकमा के जगरगुंडा इलाके के अचकट में लोगों ने प्राचीन धरोहर की छांव में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया. जिस इलाके की पहचान कभी सन्नाटे, भय और अनिश्चितता से होती थी, वहीं आज भक्ति के स्वर, घंटियों की ध्वनि और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलते सुकमा की तस्वीर भी पेश कर रहा था.

नक्सलगढ़ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक

ग्रामीणों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया. बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल और दूध अर्पित कर शिवलिंग का विधिवत पूजन किया गया.इससे पहले शनिवार को पूरी रात भजन-कीर्तन और जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने शिव भक्ति गीत प्रस्तुत किए. ढोल-नगाड़ों की थाप पर युवक-युवतियों ने पारंपरिक नृत्य भी किया. यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया.

नक्सल प्रभावित अचकट में शिव भक्ति (ETV BHARAT)

जगरगुड़ा क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है. ऐसे संवेदनशील इलाके में इस तरह का शांतिपूर्ण और भव्य आयोजन अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है. स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि पहले लोग बड़े आयोजनों से डरते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं.आज गांव में जिस तरह से लोग निडर होकर जुटे हैं, वह हमारे लिए नई उम्मीद की किरण है,एक वरिष्ठ ग्रामीण ने भावुक होकर कहा.

सुकमा में शिव पूजा (ETV BHARAT)

आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा

बस्तर अंचल में अनेक ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं, जो अभी भी शोध और संरक्षण की प्रतीक्षा में हैं. अचकट गांव की ये मूर्तियां भी इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इन मूर्तियों का संरक्षण और उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहें.

इस अवसर पर युवाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी साझा की और अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया. कई युवाओं ने इसे नए सुकमा की नई पहचान बताया। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि क्षेत्र की पहचान भय से नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विकास से हो.

अचकट में शिवरात्रि (ETV BHARAT)

महिलाओं ने किया प्रसाद का वितरण

महिलाओं ने सामूहिक रूप से प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया. देर रात तक श्रद्धालुओं के लिए खीर, पूड़ी और अन्य प्रसाद की व्यवस्था की गई. बच्चों के चेहरों पर उत्साह और बुजुर्गों की आंखों में संतोष साफ झलक रहा था.धार्मिक आस्था के इस महासागर में एक संदेश भी छिपा था शांति, एकता और विश्वास का. अचकट गांव की यह महाशिवरात्रि केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह इस बात का प्रमाण बनी कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, आस्था और सामूहिक प्रयास से बदलाव संभव है.

आज जब देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, सुदूर अचकट गांव की यह तस्वीर बताती है कि विकास और शांति की राह पर बढ़ते कदमों के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहनी चाहिए. प्राचीन मूर्तियों की छांव में गूंजते शिव नाम के जयकारे इस बात का संकेत हैं कि सुकमा का यह इलाका अब नई सुबह की ओर अग्रसर है.