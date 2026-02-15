ETV Bharat / state

Ground Report: अबूझमाड़ में महाशिवरात्रि, ऐतिहासिक भोंगापाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, शिवलिंग और बौद्ध प्रतिमा के संरक्षण की मांग

छत्तीसगढ़ के भोंगापाल में महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ हुई है. यह इलाका अबूझमाड़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है.

नारायणपुर: नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर तीन जिले की सीमा पर बसे ऐतिहासिक ग्राम भोंगापाल में इस बार महाशिवरात्रि का पर्व एक विशेष आयोजन साबित हुआ. यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के पुनर्जागरण का अवसर बन गई. कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड अंतर्गत आने वाले इस गांव में 6वीं शताब्दी के प्राचीन शिवलिंग और सप्त रानी प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई. खास बात यह है कि इस मंदिर के परिसर में विशाल बौद्ध प्रतिमा भी है.

भोंगापाल शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

भोंगापाल में मंदिर स्थल पर विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, हवन और महायज्ञ का आयोजन किया गया. पंचायत और आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में दूर-दराज के ग्रामीण और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे. इस धार्मिक आयोजन के साथ-साथ ग्रामीणों की एक बड़ी मांग भी सामने आई है. लोगों ने मांग की है कि भोंगापाल की ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण एवं इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित किया जाए.

भोंगापाल में 6वीं शताब्दी का छुपा हुआ इतिहास

नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर की सीमाओं के बीच स्थित ग्राम भोंगापाल अपने भीतर लगभग 1500 वर्ष पुराना इतिहास समेटे हुए है. यहां पुरातत्व खुदाई में दो प्राचीन शिवलिंग, सप्त रानी प्रतिमा, विशालकाय बौद्ध प्रतिमा, 6 वीं शताब्दी के मंदिर अवशेष मिले हैं. इन सभी को उसी खुदाई स्थल पर संरक्षित रखा गया है. ग्रामीण बताते हैं कि पहले इस स्थान को गोंडी बोली में “डोडा मुदिया” कहा जाता था, जिसका हिंदी अर्थ होता है नदी किनारे का बुजुर्ग. नदी किनारे मौजूद विशाल बुद्ध प्रतिमा को ग्रामीण किसी बुजुर्ग की मूर्ति समझते रहे और वर्षों तक पूजा करते रहे.

1990-91 की खुदाई में मिला बौद्ध विहार

1990-91 में पुरातत्व विभाग ने यहां सर्वेक्षण और खुदाई की इस दौरान बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष, ध्यान स्थल, प्राचीन मंदिरों के भग्न अवशेष मिले. नदी किनारे मिले टीले पर 1991 में बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गई और आसपास के मंदिर अवशेषों पर शिवलिंग और सप्त रानी प्रतिमाएं रखी गईं. जिला प्रशासन ने इन मूर्तियों को बारिश और धूप से बचाने के लिए शेड बनवाया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था आज भी अधूरी है.

महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धा

महाशिवरात्रि के अवसर पर भोंगापाल मंदिर परिसर में धार्मिक उत्साह देखने को मिला.आस पास के ग्रामीण इलाकों से आये श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, हवन-पाठ, एक कुंडीय महायज्ञ, रात्रि रामायण पाठ में भाग लिया. ग्राम पंचायत और आयोजन समिति ने संयुक्त रूप से आयोजन किया. सरपंच और ग्रामीणों ने कहा कि यह केवल पूजा नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और इतिहास को बचाने का संकल्प है.

धर्म और संस्कृति का अनोखा संगम

भोंगापाल की सबसे खास बात यह है कि यहां बौद्ध, हिंदू और आदिवासी परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है.आदिवासी समाज बुद्ध प्रतिमा को “डोडामुदिया” मानकर पूजा करता है. सप्त रानी प्रतिमा को उनकी धर्मपत्नी माना जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है. सप्त रानी प्रतिमा में सात रानियों के साथ एक छोटे बच्चे की आकृति है, जिसे ग्रामीण उनका पुत्र बताते हैं. यह स्थल जनजातीय आस्था और इतिहास का जीवंत उदाहरण है.

सुरक्षा की अनदेखी से खतरे में धरोहर

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों ने अंधविश्वास फैलाया कि मूर्तियों के टुकड़े खाने में मिलाकर किसी को वश में किया जा सकता है. इन अफवाहों के कारण मूर्तियों को खरोंचा गया और कुछ अवशेष चोरी भी हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द सुरक्षा नहीं हुई तो यह धरोहर नष्ट हो सकती है.

घोषणाएं हुईं, काम शुरू नहीं

पिछले वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के मुख्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विष्णु देव साय यहां पहुंचे थे और संरक्षण व विकास की घोषणाएं की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस काम शुरू नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं. ग्रामीण कलेक्टर और मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द योजनाएं जमीन पर उतरेंगी.

ग्रामीणों की मुख्य मांगें

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भोंगापाल तक पक्का सड़क मार्ग बने, CCTV कैमरे लगाए जाएं, सुरक्षा गार्ड तैनात हों, नदी किनारे पिकनिक स्पॉट बनाए जाने चाहिए. ग्रामीणों ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है. ग्रामीणों ने मांग की है कि आस पास भी पुरातत्व विभाग सर्वे करे क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है कि इसी प्रकार के पुरातन अवशेष और भी मिल सकते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में विकास से रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी.अगर समय रहते यह इलाका संरक्षित नहीं हुआ, तो यह अनमोल विरासत हमेशा के लिए खो सकती है. ग्रामीणों की उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन जल्द कदम उठाएंगे और भोंगापाल को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाएंगे.

भोंगापाल में पर्यटन की अपार संभावनाएं

जंगलों और नदी के बीच स्थित भोंगापाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. अगर सही योजना बने तो यह स्थान बस्तर का ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र बन सकता है, आदिवासी संस्कृति को पहचान मिल सकती है और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है. ग्राम भोंगापाल केवल एक गांव नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और संस्कृति का जीवंत संगम है. 6वीं शताब्दी के शिवलिंग, बौद्ध प्रतिमा और सप्त रानी मूर्तियां आज भी उस प्राचीन काल की कहानी कह रही हैं, जब बस्तर क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था.

अगर समय रहते संरक्षण नहीं हुआ, तो यह अनमोल विरासत हमेशा के लिए खो सकती है। ग्रामीणों की उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन जल्द कदम उठाएंगे और भोंगापाल को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाएंगे.

