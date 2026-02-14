महाशिवरात्रि में क्या आप भी आ रहे हैं बनारस ? प्लीज आने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
काशी में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 10:52 AM IST
वाराणसी: काशी में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
इन बातों का रखे ध्यान
- विश्वनाथ धाम पूर्णतया प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र है. प्लास्टिक की कोई भी सामग्री अपने साथ ना रखें.
- बड़े बैग की जगह छोटे बैग मंदिर में ले जाएं, क्योंकि मंदिर बड़ा बैग पर प्रतिबंध रहेगा.
- मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इसे अपने होटल या फिर जहां रुके वहां रखकर आए.
- स्मार्ट, डिजिटल घड़ी पहन कर जा रहे हैं तो ध्यान रखें डिजिटल वॉच अंदर नहीं जाएगी.
- किसी भी तरह की पेन और पेंसिल का प्रवेश मंदिर के मुख्य द्वार से नहीं होगा.
- बाकू पान मसाला या सुपारी के पैकेट यानी किसी भी तरह की नशीली चीज प्रतिबंधित है. यह धाम के अंदर नहीं जा सकती.
- माचिस लाइटर या सिगरेट के डिब्बे साथ ना लेकर जाए, नहीं तो लाइन से बाहर होना पड़ेगा.
- वाराणसी में तापमान तेजी से चल रहा है और दोपहर में तापमान 25 डिग्री से भी ऊपर है गर्मी ज्यादा है. इसलिए भूखे पेट लाइन में ना लगें.
- अगर छोटे बच्चे साथ है, तो उनको ढकने या उनका सिर कवर करने के लिए टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें.
- सुबह यदि लाइन में लग रहे हैं तो मौसम हल्का ठंडा रहेगा. इसलिए कुछ गर्म कपड़े भी साथ रख लें.
- पानी की बोतल अंदर प्रतिबंधित है. इसलिए पानी की बोतल साथ में रखें. दरअसल, मंदिर परिसर में पानी ग्लूकोज, ओआरएस, गुड़, तथा मेडिकल हेल्पडेस्क की व्यवस्था रहेगी.
दर्शन एवं सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश
- धोखाधड़ी से बचें: महाशिवरात्रि पर स्पेशल दर्शन बंद हैं. इसलिए किसी के झांसे में न आएं और दर्शन कराने के नाम पर किसी को पैसे न दें.
- आरती टिकट निरस्त: महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी आरती के टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं. टिकट के नाम पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को पैसे न दें.
- स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित: मंदिर में स्पर्श दर्शन पूरी तरह बंद रहेगा. स्पर्श दर्शन के लिए किसी को पैसे न दें.
मंदिर दर्शन की समय-सारणी
- मंगला आरती का समय: महाशिवरात्रि पर मंगला आरती के समय में परिवर्तन किया गया है. अब यह प्रातः 02:15 बजे से 03:15 बजे तक संपन्न होगी.
- सामान्य दर्शन: मंगला आरती और गर्भगृह की सफाई के बाद सामान्य दर्शन प्रारंभ होंगे, जो लगातार 45 घंटे तक खुला रहेगा.
- मंदिर बंदी का समय: महाशिवरात्रि के दर्शन चलते रहेंगे, मंदिर को 16 फरवरी की रात्रि 11 बजे बंद किया जाएगा.
बनारस के लोग के लिए विशेष प्रवेश
- बनारस के लोग 15 और 16 फरवरी को काशी द्वार से सीधे बाबा के चौखट तक जा सकेंगे.
- प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य. इसलिए अपने साथ बनारस का पहचान पत्र जरूर रख ले.
- बनारस के लोग के लिए सुबह 4 से 5 बजे तक और 6 से 7 बजे तक झांकी दर्शन की विशेष सुविधा रहेगी.
सुरक्षा व्यवस्था
- पूरे धाम क्षेत्र की CCTV कैमरों और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी.
- सड़क पर भीड़ कम करने के लिए धाम के अंदर जिग-जैग बैरिकेड्स लगाया गया हैं.
- पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करने के किया गया है प्रशिक्षित.
- ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पुरुषों को सर और महिलाओं को मैडम कहकर संबोधित करेंगे।
श्रद्धालु सुविधाएं
गर्भगृह के दर्शन-पूजन का जगह-जगह LED स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.
धाम परिसर में चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ खोया-पाया केंद्र स्थापित किया गया है.
श्रद्धालुओं को कोई मदद चाहिए तो किसी पुलिस वाले से संपर्क करके मदद ले सकते हैं.
