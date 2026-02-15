ETV Bharat / state

शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महाउत्सव, शिव भक्तों का लगा तांता

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक बुधगिरी मढ़ी में रविवार को भव्य लक्खी मेले का आयोजन हुआ.

Devotees worship at Ghushmeshwar Mahadev Temple
घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते भक्त (Courtesy - Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 4:06 PM IST

सवाई माधोपुर: देश के बाहरवें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर पांच दिवसीय महाशिवरात्रि महाउत्सव का आगाज हो गया. रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव को देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है.

ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर जन जन के लिए आस्था का केंद्र है. वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. शिवाड़ कस्बे में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर पर 12 से 16 फरवरी तक पांच दिवसीय महाशिवरात्रि महोतसव का आयोजन चल रहा है. आज महाशिवरात्रि के मौके पर अल सुबह से ही मन्दिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु आंक, धतूरा और बिलपत्र सहित विभिन्न तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के प्रयास में जुटे हुए हैं.

900 वर्ष पुराना मंदिर: मंदिर के पुजारी का कहना है कि घुश्मेश्वर मंदिर का इतिहास अपने आप में बेहद अद्भुत है. यह मंदिर तकरीबन 900 वर्ष पुराना बताया जाता है. यहां मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्व प्राकट्य है. बताया जाता है कि घुश्मा की तपस्या से शिव का प्राकट्य होना हुआ था. इस शिवलिंग को पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है. वेदों और उपनिषदों में भी शिवाड घुश्मेश्वर का वर्णन है. बताया जाता है कि आदिकाल से मंदिर का इतिहास है. महर्षि वेदव्यास ने भी उपनिषद में इस मंदिर का वर्णन किया है. इस मंदिर में देव गिरी पर्वत भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है. पहाड़ पर स्थित देवी मंदिर को मंदिर ट्रस्ट ने विकसित कर विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया है. विभिन्न देवी-देवताओं की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं देव गिरी पर्वत पर स्थापित की हैं.

फतेहपुर के बुधगिरी मढ़ी में शिवरात्रि पर लक्खी मेला: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक बुधगिरी मढ़ी में रविवार को भव्य लक्खी मेले का आयोजन हुआ. मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के साथ बाबा बुधगिरी और हिंगलाज मैया के दरबार में शीश नवा आशीर्वाद लिया. महाशिवरात्रि के साथ ही क्षेत्र में ढप कार्यक्रमों की शुरुआत मानी जाती है. परंपरा के अनुसार बुधगिरी बाबा की मढ़ी पर प्रस्तुति देने के बाद ही शहर और गांवों में ढप मंडलियों के आयोजन प्रारंभ होते हैं. इस बार भी ढप, चंग और अलगोजा जैसे लोक वाद्यों की मधुर धुनों पर कलाकारों ने फाल्गुनी रस बिखेरा.

220 वर्ष पूर्व महाशिवरात्रि पर ली थी जीवित समाधि: संत बुधगिरी परम गौभक्त और लोकदेवता के रूप में पूजनीय हैं. मान्यता है कि लगभग 220 वर्ष पूर्व महाशिवरात्रि के दिन ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी. यही कारण है कि इस दिन उनका महानिर्वाण दिवस भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस अवसर पर संत बुधगिरी की चमत्कारिक गुदड़ी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गई, जिसके दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी. श्रद्धालुओं ने गुदड़ी के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगीं.

