महाभारतकालीन श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां, सुबह से होगा बाबा का जलाभिषेक

महाभारतकालीन दुख भंजन महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर भव्य तैयारियां की गई है.

Dukh Bhanjan Mahadev Temple in Kurukshetra
महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 14, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के निकट स्थित प्राचीन श्री दुख भंजन महादेव मंदिर महाभारत काल से जुड़ा एक आस्था का केंद्र माना जाता है. मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने यहां भगवान शिव की स्थापना कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था. युद्ध में विजय के बाद इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई और इसे ‘दुख भंजन’ अर्थात दुखों का नाश करने वाले महादेव के रूप में जाना जाने लगा. ग्रंथों में वर्णित इस मंदिर की प्राचीनता और धार्मिक महत्ता श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा करती है.

Dukh Bhanjan Mahadev Temple in Kurukshetra
प्राचीन श्री दुख भंजन महादेव मंदिर (ETV Bharat)
Dukh Bhanjan Mahadev Temple in Kurukshetra
महाभारतकालीन श्री दुख भंजन महादेव मंदिर (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन: महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मंदिर प्रशासन के अनुसार सुबह 8 बजकर 25 मिनट से भगवान शिव का जलाभिषेक आरंभ होगा. शिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है.

महाभारतकालीन श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां (ETV Bharat)

पंचामृत अभिषेक और पूजन सामग्री का महत्व: शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा. श्रद्धालु बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद और देसी घी अर्पित करेंगे. मुख्य पुजारी पंडित सुशील कुमार शास्त्री ने बताया कि, "सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है. मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा जल अर्पित करने से भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. विशेष रूप से विवाह, सुख-समृद्धि, व्यापार में उन्नति और विदेश यात्रा की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की यहां विशेष आस्था है."

Dukh Bhanjan Mahadev Temple in Kurukshetra
श्री दुख भंजन महादेव (ETV Bharat)

भक्तों से पुजारी की अपील: मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुशील कुमार शास्त्री ने बताया कि, "यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इसकी विशेष मान्यता है. जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान शिव उसके सभी दुख हर लेते हैं. हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. प्रशासन ने भक्तों से अनुशासन बनाए रखने और शांतिपूर्वक दर्शन करने की अपील की है."

भव्य शोभायात्रा से गूंजा नगर: महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व नगर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. भजन-कीर्तन और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया. श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. शिवरात्रि के दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहेगा और देर रात तक पूजन-अर्चन का क्रम जारी रहेगा.

संपादक की पसंद

