महाशिवरात्रि पर भी यहां नहीं होता जलाभिषेक: जैसलमेर के इस 1200 साल पुराने चतुर्मुखी शिव मंदिर की अनकही दास्तां
इस शिवालय में भक्तों की आस्था अटूट है, लेकिन परंपरा अभिषेक की अनुमति नहीं देती?
Published : February 15, 2026 at 10:11 AM IST
जैसलमेर: महाशिवरात्रि आस्था की वो अलौकिक रात है, जब पूरी सृष्टि हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है. देशभर के शिवालयों में सुबह से देर रात तक भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं. कहीं रुद्राभिषेक तो कहीं भस्म आरती. कहीं दुग्धाभिषेक तो कहीं बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से भोलेनाथ का शृंगार होता है. पूरा वातावरण शिवमय रहता है. क्या आपने कभी ऐसा शिव मंदिर देखा है, जहां महाशिवरात्रि पर भी जलाभिषेक नहीं होता. जहां सदियों से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया गया? जहां आस्था अटूट है, लेकिन परंपरा अभिषेक की अनुमति नहीं देती? महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको ऐसे ही शिवालय के बारे में बताते हैं. यह कहानी है सीमावर्ती जिले जैसलमेर से करीब 15 किमी दूर बसे ऐतिहासिक गांव लोद्रवा की. इतिहास की धूल में सिमटा, लेकिन आस्था में अडिग खड़ा यह गांव कभी जैसलमेर रियासत की राजधानी था. व्यापार, संस्कृति और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र रहा लोद्रवा आज अपने भव्य जैन मंदिरों और मूमल-महेन्द्र की प्रेमगाथा के लिए जाना जाता है. मूमल की मेड़ी के समीप स्थित है 1200 साल से अधिक पुराना चतुर्मुखी शिव मंदिर. यह देश में गिने-चुने चतुर्मुखी शिव धामों में शामिल है, लेकिन महाशिवरात्रि पर भी इस शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता.
मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है विशाल चतुर्मुखी शिवलिंग. चारों दिशाओं में भगवान शिव के मुख उकेरे गए हैं. हर दिशा में अलग भाव और अलग प्रतीक. चतुर्मुखी स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि शिव केवल एक दिशा के नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं. इस तरह की प्रतिमाएं भारत में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती हैं. नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी चतुर्मुखी स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन लोद्रवा का शिवलिंग प्राचीनता, शिल्प और ऐतिहासिक संदर्भ के कारण विशिष्ट महत्व रखता है.
वैभव के साथ पीड़ा भी: इतिहासकार ओम भाटिया ने बताया कि प्रतिमा का आकार, पत्थर की गुणवत्ता, शिल्प की बारीकी और गर्भगृह की संरचना संकेत देती है कि यह साधारण ग्रामीण मंदिर नहीं रहा होगा, बल्कि अपने समय का महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य केंद्र रहा होगा. उनके अनुसार प्रारंभिक मध्यकाल में इस क्षेत्र पर परमार वंश का प्रभाव था. परमार शासक शिव उपासक माने जाते थे. उन्होंने पश्चिमी भारत में अनेक शिव मंदिर बनवाए. माना जाता है कि यह चतुर्मुखी शिव मंदिर भी उसी कालखंड की देन है. मंदिर की स्थापत्य शैली मध्यकालीन पश्चिमी भारत की कला परंपरा को दर्शाती है. यदि इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातात्विक अध्ययन कराया जाए तो प्राचीनता और भी स्पष्ट हो सकती है. वे बताते हैं कि इस मंदिर की कहानी में वैभव के साथ पीड़ा भी है. वर्ष 1178 ईस्वी मंदिर के इतिहास में निर्णायक मोड़ माना जाता है. पश्चिमी भारत में हुए विदेशी आक्रमणों के दौरान कई मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई. उसी कालखंड में आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का नाम सामने आता है. स्थानीय परंपरा और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार लोद्रवा का यह शिव मंदिर भी उस विनाश से अछूता नहीं रहा. माना जाता है कि उसी समय शिवलिंग का एक हिस्सा खंडित हुआ. आज भी प्रतिमा में समय और आक्रमण की मार स्पष्ट दिखाई देती है.
इसलिए नहीं होता जलाभिषेक: इतिहासकार गिरिराज पुरोहित ने बताया कि हिंदू परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति पर अभिषेक नहीं किया जाता. ऐसी प्रतिमा की पूजा सीमित रूप में की जाती है, लेकिन नियमित जलाभिषेक या रुद्राभिषेक नहीं होता. यही कारण है कि सदियों से लोद्रवा के इस चतुर्मुखी शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया गया. महाशिवरात्रि जैसे विशेष पर्व पर भी यहां अभिषेक नहीं होता. श्रद्धा कम नहीं है. आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा का पालन किया जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है और वे उसी मर्यादा को निभा रहे हैं.
दीपक और फूल से पूजा: पुरोहित ने बताया कि महाशिवरात्रि को जब जैसलमेर शहर के अन्य शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रहती है. जब दूध, दही, घी और गंगाजल से शिव का अभिषेक हो रहा है, जब मंदिरों में भजन, कीर्तन और रुद्राभिषेक का दौर चल रहा है, उसी समय लोद्रवा का यह मंदिर शांत है. यहां दीपक जले, फूल-मालाएं चढ़ाई गईं, आरती हुई, श्रद्धालु नतमस्तक हुए, लेकिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया गया. यह दृश्य एक साथ विचित्र भी है और मार्मिक भी. एक ओर देशभर में अभिषेक की धारा, दूसरी ओर यहां शताब्दियों से प्रतीक्षा करती खंडित प्रतिमा. फिर भी यह मंदिर सूना नहीं है. यहां की मिट्टी में इतिहास की गूंज है. दीवारों में बीते समय की कहानी है और शिवलिंग में अडिग आस्था की शक्ति है.
जीर्णोद्धार की जरूरत: स्थानीय निवासी मनीष रामदेव ने बताया कि जैसलमेर पहले से ही पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है. स्वर्णिम किला, हवेलियां, रेगिस्तानी सफारी और सांस्कृतिक विरासत यहां की पहचान हैं. ऐसे में यदि लोद्रवा के इस 1200 साल से अधिक पुराने चतुर्मुखी शिव मंदिर का वैज्ञानिक जीर्णोद्धार किया जाए एवं सूचना पट्ट लगाए जाएं, प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया जाए और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं तो यह धार्मिक पर्यटन का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है. देश में चतुर्मुखी शिव मंदिरों की संख्या बेहद कम है. ऐसे में यह धाम आस्था और इतिहास दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है.
आस्था, आक्रमण और अस्तित्व की कहानी: रामदेव ने बताया कि यह मंदिर आस्था, आक्रमण और अस्तित्व की कहानी है, जो बताता है कि समय बदलता है, शासन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन विश्वास जीवित रहता है. महाशिवरात्रि पर भले ही यहां जलाभिषेक नहीं होता, लेकिन दीप जलते हैं, आरती होती है. श्रद्धा अडिग खड़ी रहती है.अब आवश्यकता है कि सरकार, पुरातत्व विभाग और समाज मिलकर इस प्राचीन और दुर्लभ धरोहर के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि इतिहास सुरक्षित रहे. आस्था सम्मानित रहे और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिले. लोद्रवा का यह चतुर्मुखी शिव मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि सदियों की स्मृति, परंपरा की मर्यादा और शिव के उस विराट स्वरूप का प्रतीक है जो चारों दिशाओं में दृष्टि रखता है.महाशिवरात्रि की रात भले ही यहां जल की धार न बहती हो, लेकिन विश्वास की ज्योति निरंतर प्रज्वलित है-और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है.
