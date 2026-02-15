ETV Bharat / state

राज राजेश्वर महादेव: अजमेर का वो मराठाकालीन मंदिर, जहां दर्शन मात्र से मिलता है 'राजयोग' और मुकदमों से मुक्ति

​व्यापारियों की आस्था और 'राजयोग' का वरदान : अजमेर के प्रमुख बाजार के नजदीक होने के कारण यहां का नजारा अद्भुत होता है. शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारी और दुकानदार आज भी अपनी दुकान का ताला खोलने से पहले भगवान राज राजेश्वर के चरणों में जल अर्पित करते हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा के आशीर्वाद के बिना व्यापार में बरकत नहीं आती. ​मंदिर के पुजारी बाबू लाल दाधीच बताते हैं, "राज राजेश्वर महादेव का नाम ही उनकी महिमा बताता है. जो यहां सच्चे मन से आराधना करता है, उसे 'राजयोग' की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से राजनीति में भविष्य तलाशने वाले लोग यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं.

शिवलिंग का संरक्षण : मंदिर के इतिहास को लेकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मान्यता है. बताया जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर अजमेर आया और मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा, तब अपनी संस्कृति और आस्था को बचाने के लिए स्थानीय भक्तों ने शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा को एक कपड़े में लपेटकर गुप्त रूप से एक कुएं में सुरक्षित रख दिया था. सदियों बाद, जब परिस्थितियां सामान्य हुईं और अजमेर पर मराठाओं का शासन स्थापित हुआ, तब उन प्रतिमाओं को पूरे विधि-विधान के साथ पुनः स्थापित किया गया. यही कारण है कि इसे मराठाकालीन मंदिर कहा जाता है, हालांकि मूर्तियां उससे भी कहीं अधिक प्राचीन हैं.

​अजमेर : राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में जहां एक ओर ख्वाजा की दरगाह की गूंज है, वहीं शहर के बीचों-बीच स्थित राज राजेश्वर महादेव मंदिर जन-आस्था का एक ऐसा केंद्र है, जिसकी दीवारें सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है. कोतवाली थाने के पास स्थित यह मंदिर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हज़ारों व्यापारियों के दिन की शुरुआत और राजनीति के दिग्गजों की उम्मीदों का ठिकाना है.

अजमेर का मराठाकालीन मंदिर (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

​कोर्ट-कचहरी और विपत्ति का निवारण : मंदिर के पुजारी बाबू लाल दाधीच बताते है कि राजराजेश्वर महादेव मंदिर मराठा कालीन है. अजमेर पर जब मराठाओं ने आधिपत्य स्थापित किया था, उस वक्त शिव लिंग और माता पार्वती की स्थापना मराठाओं ने की थी. पंडित दाधीच ने बताया कि राज राजेश्वर में पूजा अर्चना करने वाले सभी लोगों को राजयोग मिलता है. इसके अलावा यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा हुआ है तो वह सच्चे मन से पूजा अर्चना कर परेशानी से निकलने की कामना करता है तो निश्चित रूप से उसे समाधान मिलता है. उन्होंने बताया कि अजमेर में मराठा कालीन समय के चार शिवलिंग स्थापित है उनमें से यह एक है. उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में प्राचीन वट वृक्ष है. विश्व वटवृक्ष की छाया में स्थित मंदिर में बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप करता है उसकी मनोकामना जरुर पूर्ण होती है. श्रद्धालु मदन जोशी, जो बचपन से यहां आ रहे हैं, बताते हैं कि उन्होंने यहां लोगों का जीवन स्तर सुधरते हुए देखा है.

महाशिवरात्रि 2026 (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

​प्राचीन वटवृक्ष और अखंड ज्योत की महिमा : मंदिर परिसर में एक अत्यंत प्राचीन वटवृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर की स्थापना से भी पहले का है. इस विशाल वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर जो भी भक्त शिव नाम का जाप करता है, उसकी मुराद खाली नहीं जाती. साथ ही, मंदिर में वर्षों से प्रज्वलित 'अखंड ज्योत' निरंतर प्रकाश फैला रही है, जिसके दर्शन के लिए महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. ​महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां का माहौल शिवमय हो जाता है. पूरी रात जागरण, भजनों की गूंज और अगले दिन सुबह से ही दुग्धाभिषेक का दौर चलता है.

पूजा करने से राजयोग और कानूनी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

राज राजेश्वर महादेव देते है राजयोग : श्रद्धालु आदित्य बताते हैं कि मंदिर में आते हुए हमारी तीसरी पीढ़ी है जो यहां आ रही है. हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यह मंदिर अजमेर की सुरक्षा का कवच है. इससे पहले उनके पूर्वज यहां पूजा अर्चना के लिए आया करते थे. उन्होंने बताया कि घर मे बुजुर्गों से सुना था कि बदशाह अकबर जब अजमेर आया तब कई कई मंदिरों को नष्ट किया गया था. शिवलिंग और माता करने के लिए उसे कपड़े से लपेटकर कुएं में रख दिया गया था. अजमेर में जब हालात सामान्य हुए तब प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत रूप से माता पार्वती की प्रतिमा और शिवलिंग को स्थापित किया गया था.

प्राचीन राजराजेश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

मंदिर की खास बातें :-