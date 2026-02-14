ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि कल, कब करें शिव पूजा, जानें सही मुहूर्त

बीकानेर : महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार ग्रहों के विशेष संयोग बन रहे हैं. इस बार चतुर्ग्रही योग के साथ महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग और श्रवण नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है. मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं. जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, बीमारी, पीड़ा, भय भी दूर होते हैं. ज्योतिर्विद आचार्य राजेंद्र जोशी ने बताया कि इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:06 बजे होगी और 16 फरवरी को शाम 5:35 बजे तक रहेगी. इस बार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, शुक्र, राहु और बुध ग्रह की युति का विशेष चतुर्ग्रही योग बन रहा है.

विधान से करें पूजा : महाशिवरात्रि की पूजा चारों प्रहर में करना उत्तम होता है, लेकिन निशिथ काल का मुहूर्त सबसे प्रभावशाली है. मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे. इस दिन महादेव और देवी पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए. नमः शिवाय” के पांच अक्षर पंचतत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) और शिव के पांच रूपों का प्रतीक हैं. इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मन की शुद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है. चार प्रहर पूजा के प्रत्येक प्रहर में दूध, दही, मधु, चीनी से भगवान शिव का अलग-अलग अभिषेक किया जाना चाहिए. महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और शिव परिवार का रात्रि पर्यंत अभिषेक करना चाहिए. रात्रि के समय जागरण करके व्रत रखना चाहिए. चार प्रहर की पूजा में प्रत्येक प्रसाद में खीर, मालपुआ, गुलाब जामुन, रेवड़ी, ऋतु फल चढ़ाकर शिव परिवार को प्रसन्न करना चाहिए. इस दिन भगवान विशेष श्रृंगार किया जाता है. वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा कभी भक्तिभाव से की जाए तो श्रेष्ठ है लेकिन जो कई लोग रात्रि में चार प्रहर की पूजा करते है.

महाशिवरात्रि पर पूजा के शुभ मुहूर्त :-