महाशिवरात्रि में राशि अनुसार भगवान शिव का करें अभिषेक, दूर होगी परेशानी, पूरी होंगी मनोकामनाएं

रायपुर: रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. संध्या के समय गोधूलि से पूजा प्रारंभ होगी. सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा मकर राशि में होंगे अपनी 7वीं राशि के स्थान पर होंगे. ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की चरम स्थिति होती है.

मान्यता है कि इस दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था. भगवान शिवलिंग के स्वरूप प्रकट हुए. ज्योतिष के नजरिए से महाशिवरात्रि का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है. साल भर की परेशानी दूर हो और जातक की मनोकामनाएं पूर्ण हो इसके लिए विभिन्न राशि वालों को महाशिवरात्रि की पूजा आराधना कैसे और किस विधि से करनी चाहिए. बता रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी.

पूरी होंगी मनोकामनाएं (ETV Bharat)

मेष राशि का स्वामी मंगल होता है. मेष राशि वाले जातक को संध्या के समय, जब भगवान शिव का अभिषेक करें तो अभिषेक वाले द्रव्य में लाल चंदन को घिसकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए. कम से कम एक माला ॐ अंग अंगकाराय नमः मंत्र का जाप करें. मसूर और गुड़ का दान करें. ऐसा करने से मेष राशि वाले जातक की परिस्थितिया बेहतर होगी.





वृषभ राशि

वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है. शुक्र से भौतिक सुख और दांपत्य जीवन का सुख मिलता है. वृषभ राशि वाले जातक को भगवान शिव की पूजा करते समय दूध में मिश्री गंगाजल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें. अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही ओम शुक्र शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप करें. एक माला जाप जरूर करें. थोड़ा मिश्री का दान करें. इस राशि वाले जातक के लिए काफी फायदेमंद रहेगा.





मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है. बुध को नर्वस सिस्टम की लीडिंग के रूप में देखा जाता है. शिवजी का अभिषेक करते समय दूध या जल में थोड़ा सा दूर्वा मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें. उसके बाद जब अभिषेक का क्रम पूरा हो जाए तो हरी मूंग का दान करें. जिससे मिथुन राशि वालों को फायदा मिलेगा. यदि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं. इससे बहुत फायदा मिथुन राशि वालों को मिल सकता है.





कर्क राशि

कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है. चंद्रमा का आधिपत्य मन पर होता है. इस राशि वाले जातक को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए. अभिषेक करते समय दूध और जल के साथ गंगाजल मिलकर सफेद चंदन और सफेद फूलों के साथ अभिषेक करें. भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र का जाप करें. चावल या खीर का दान भी कर सकते हैं.





सिंह राशि

सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं. महाशिवरात्रि के दिन सिंह राशि वाले जातक को दूध में गन्ने का रस मिलाकर या फिर गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें. इसके साथ ही इन्हें गुड और गेहूं का दान करना चाहिए. ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए.





कन्या राशि