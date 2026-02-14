ETV Bharat / state

लखनऊ-आगरा में रहते हैं ? कल महाशिवरात्रि है, घर से निकलने से पहले रखें इन रूटों का ध्यान

महाशिवरात्रि 2026 रूट प्लानिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लखनऊ में रूट डायवर्जन किया गया है. वहीं, आगरा में भी मंदिर में दर्शन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. शहर में 14 फरवरी की रात 12 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री होगी. लखनऊ में जहां मंदिरों तक पहुंचने वाले रास्तों का रूट चेंज किया गया है, वहीं आगरा में जगह-जगह बैरिकेडिंग के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा. ​आपातकालीन सेवाएं और सहायता: डीसीपी ​यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूल वाहन और शव वाहन को प्रतिबंध से छूट रहेगी. किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति या ट्रैफिक समस्या के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर कॉल किया जा सकता है. 14 फरवरी से लखनऊ में रूट डायवर्जन: ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, डालीगंज, सीतापुर रोड, मोहान रोड और चौक क्षेत्र के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सामान्य यातायात के लिए अधिकांश रूटों को आईटी चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर और बुद्धेश्वर ओवरब्रिज की ओर मोड़ा गया है. श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ताकि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को रास्ता दिया जा सके. लखनऊ का रूट डायवर्जन मनकामेश्वर मंदिर (डालीगंज/हनुमान सेतु क्षेत्र)​ प्रतिबंध: डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड से मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होकर हनुमान सेतु की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे.

डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड से मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होकर हनुमान सेतु की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. ​वैकल्पिक मार्ग: यह यातायात आईटी चौराहा या डालीगंज पुल होकर जा सकेगा. नदवा बंधा और मनकामेश्वर ढाल तिराहे से मंदिर की ओर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

यह यातायात आईटी चौराहा या डालीगंज पुल होकर जा सकेगा. नदवा बंधा और मनकामेश्वर ढाल तिराहे से मंदिर की ओर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बुद्धेश्वर मंदिर (मोहान रोड क्षेत्र) ​भारी बदलाव: बुद्धेश्वर चौराहे और पाल तिराहे से मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

बुद्धेश्वर चौराहे और पाल तिराहे से मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ओवरब्रिज का प्रयोग: आगरा एक्सप्रेस-वे, दुबग्गा, बाराबिरवा और सीतापुर रोड की ओर जाने वाले सभी वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर निकलेंगे.

आगरा एक्सप्रेस-वे, दुबग्गा, बाराबिरवा और सीतापुर रोड की ओर जाने वाले सभी वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर निकलेंगे. ​नहर पुल (काकोरी मोड़): यहां से यातायात बुद्धेश्वर चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि पारा थाना और टिकोनिया तिराहा होकर गुजरेगा.

यहां से यातायात बुद्धेश्वर चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि पारा थाना और टिकोनिया तिराहा होकर गुजरेगा. कोनेश्वर मंदिर (चौक क्षेत्र) ​बालागंज से कोनेश्वर: बालागंज चौराहे से कोनेश्वर मंदिर की ओर यातायात नहीं जा सकेगा. वाहन हरी नगर से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग और कुड़ियाघाट होकर जा सकेंगे.

बालागंज चौराहे से कोनेश्वर मंदिर की ओर यातायात नहीं जा सकेगा. वाहन हरी नगर से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग और कुड़ियाघाट होकर जा सकेंगे. चरक चौराहा से कोनेश्वर: चरक चौराहे से चौक या कोनेश्वर की ओर जाने वाले वाहन रूमीगेट, कुड़ियाघाट और ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का प्रयोग करेंगे. आगरा में शिवरात्रि पर यातायात प्लान: डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शहर भारी वाहन न आएं, इसके लिए शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही ट्रैफिक डायवर्जन और नो एंट्री का पालन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कराएगी. पूर्व में जारी अनुमति पास निरस्त कर दिए गए हैं.