लखनऊ-आगरा में रहते हैं ? कल महाशिवरात्रि है, घर से निकलने से पहले रखें इन रूटों का ध्यान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 11:40 AM IST
लखनऊ/आगरा: महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लखनऊ में रूट डायवर्जन किया गया है. वहीं, आगरा में भी मंदिर में दर्शन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. शहर में 14 फरवरी की रात 12 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री होगी.
लखनऊ में जहां मंदिरों तक पहुंचने वाले रास्तों का रूट चेंज किया गया है, वहीं आगरा में जगह-जगह बैरिकेडिंग के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा.
आपातकालीन सेवाएं और सहायता: डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूल वाहन और शव वाहन को प्रतिबंध से छूट रहेगी. किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति या ट्रैफिक समस्या के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर कॉल किया जा सकता है.
14 फरवरी से लखनऊ में रूट डायवर्जन: ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, डालीगंज, सीतापुर रोड, मोहान रोड और चौक क्षेत्र के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
सामान्य यातायात के लिए अधिकांश रूटों को आईटी चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर और बुद्धेश्वर ओवरब्रिज की ओर मोड़ा गया है. श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ताकि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को रास्ता दिया जा सके.
लखनऊ का रूट डायवर्जन
- मनकामेश्वर मंदिर (डालीगंज/हनुमान सेतु क्षेत्र) प्रतिबंध: डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड से मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होकर हनुमान सेतु की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे.
- वैकल्पिक मार्ग: यह यातायात आईटी चौराहा या डालीगंज पुल होकर जा सकेगा. नदवा बंधा और मनकामेश्वर ढाल तिराहे से मंदिर की ओर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
- बुद्धेश्वर मंदिर (मोहान रोड क्षेत्र) भारी बदलाव: बुद्धेश्वर चौराहे और पाल तिराहे से मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- ओवरब्रिज का प्रयोग: आगरा एक्सप्रेस-वे, दुबग्गा, बाराबिरवा और सीतापुर रोड की ओर जाने वाले सभी वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर निकलेंगे.
- नहर पुल (काकोरी मोड़): यहां से यातायात बुद्धेश्वर चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि पारा थाना और टिकोनिया तिराहा होकर गुजरेगा.
- कोनेश्वर मंदिर (चौक क्षेत्र) बालागंज से कोनेश्वर: बालागंज चौराहे से कोनेश्वर मंदिर की ओर यातायात नहीं जा सकेगा. वाहन हरी नगर से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग और कुड़ियाघाट होकर जा सकेंगे.
- चरक चौराहा से कोनेश्वर: चरक चौराहे से चौक या कोनेश्वर की ओर जाने वाले वाहन रूमीगेट, कुड़ियाघाट और ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का प्रयोग करेंगे.
आगरा में शिवरात्रि पर यातायात प्लान: डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शहर भारी वाहन न आएं, इसके लिए शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही ट्रैफिक डायवर्जन और नो एंट्री का पालन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कराएगी. पूर्व में जारी अनुमति पास निरस्त कर दिए गए हैं.
इसके लिए रोहता नहर चौराहा, मलपुरा नहर चौराहा, पथौली नहर चौराहा, एनएच-19 पर रामबाग चौराहा, वाटरवर्क्स चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया, भगवान टॉकीज चौराहा, खंदारी चौराहा, गुरुद्वारा गुरू का ताल, सिकंदरा तिराहा, बोदला चौराहा, एत्मादौला तिराहा, तोरा चौकी, एकता चौकी और अन्य प्रवेश मार्गों से किसी भी भारी वाहन को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी.
हाईवे और एक्सप्रेस को लेकर बना प्लान: डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि आगरा-दिल्ली हाईवे पर मथुरा और फिरोजाबाद दोनों ओर से आने वाला ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलेगा. फिरोजाबाद से ग्वालियर और जयपुर जाने वाले वाहन एनएच-19 पर रुनकता से दक्षिणी बाईपास होकर गुजारे जाएंगे. ऐसे ही अलीगढ़ से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन खंदौली से मुड़ी चौराहा और एत्मादपुर होकर गुजारे जाएंगे.
मुड़ी चौराहे से टेड़ी बगिया, रामबाग चौराहा आने वाले भारी वाहन एत्मादपुर और खंदौली होकर जाएंगे. ग्वालियर से आने वाले भारी वाहन सैंया-ड्रादतनगर-शमशाबाद होकर इनर रिंग रोड से यमुना एक्सप्रेस-वे होकर जाएगा.
मंदिरों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि प्रमुख शिवालय पर एक-एक एसीपी के साथ 50-50 पुलिस और पीएसी कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की है. मंदिरों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी.
श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन के लिए हर मंदिर में प्रवेश और निकास अलग-अलग रास्ते रहेंगे. इसके साथ ही सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जो संदिग्धों पर नजर रखेंगे. महिला पुलिसकर्मी और एंटी रोमियो स्क्वॉड की भी तैनाती की जाएगी.
इन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ेंगे: आगरा के प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर, श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, बल्केश्वर महादेव मंदिर और राजेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमडेगी. इसके लिए श्रद्धालुओं की एंट्री और लाइन के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है.
आगरा का डायवर्जन प्लान
- जयपुर से अलीगढ़ की तरफ जाने वाले भारी वाहन दक्षिणी बाईपास से एनएच-19 होकर जाएंगे.
- फतेहाबाद रोड और शमशाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन शहर में नहीं आकर इनर रिंग रोड होकर जाएंगे.
- फतेहपुर सीकरी की ओर से आने वाले भारी वाहन पथौली नहर से रुनकता होकर जाएंगे.
- पथौली नहर चौराहा से वायु विहार तिराहा से आगरा आने वाले मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक रहेगी.
- अमरपुरा चौराहा से कोई भी भारी वाहन बोदला और अवधपुरी 100 फुटा रोड की ओर नहीं जाएगा.
