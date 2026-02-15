ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर उदयपुर में हनुमान मंदिर में शिव-रुद्र स्वरूप की भव्य पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़

उदयपुर में प्रातःकाल से ही मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. वातावरण 'हर हर महादेव' और 'जय बजरंगबली' के जयकारों से गूंज उठा. मंदिर के पुजारी सुरेश वैष्णव के अनुसार, इस विशेष दिन भगवान हनुमान जी को भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में विशेष अलंकृत किया गया. हनुमान जी का श्रृंगार शिव स्वरूप में किया गया, जिसमें उन्हें त्रिशूल, भस्म लेपन, रुद्राक्ष माला और अन्य शिव चिह्नों से सजाया गया. मंदिर में दिन भर विशेष धार्मिक आयोजन हुए, जिनमें रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, भजन-कीर्तन और आरती शामिल थे.

उदयपुर: शहर के धूलकोट महासतीया स्थित श्री महावीर हनुमान मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने भक्ति और उत्साह का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया. वहीं, बाड़मेर में भी महाशिवरात्रि की धूम रही.

पुजारी सुरेश वैष्णव ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के रुद्रांश हैं. त्रेतायुग में उन्होंने भगवान श्रीराम की सेवा के लिए अवतार लिया था. महाशिवरात्रि के दिन हनुमान जी की इस रुद्रात्मक स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है. पुजारियों का कहना है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना से भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

बाड़मेर के मंदिरों में भीड़: महाशिवरात्रि का पर्व का बाड़मेर सहित देशभर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. सीमावर्ती बाड़मेर में सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. बाड़मेर शहर के प्राचीन सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर, शिवशक्ति जसदेर धाम, शिव मंडी रातानाडा, मनोकामनापूर्ण महादेव मंदिर, कल्याणपूरा के तारकेश्वर महादेव मंदिर सहित जिलेभर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे.

शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Barmer)

शिवशक्ति जसदेर धाम में तारातरा मठाधीश व पोकरण विधायक मंहत प्रतापपूरी महाराज के सानिध्य में शिवरात्रि को लेकर मन्दिर में रुद्राभिषेक सहित धार्मिक अनुष्ठान सहित भव्य मेले का आयोजन किया गया. ऐसे में बाड़मेर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. प्रताप पुरी महाराज ने शिवरात्रि की सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे. उन्होंने बताया कि शिवरात्रि को लेकर धार्मिक अनुष्ठान ओर मेले का आयोजन किया जा रहा है. वहीं, रात्रि में भव्य जागरण का भी आयोजन किया जाएगा.

