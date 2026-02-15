ETV Bharat / state

प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर: जयपुर स्थापना से 600 साल पहले की आस्था का केंद्र, भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं पूरी

प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर जयपुर बसने से पहले का है, जहां स्वयंभू शिवलिंग की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

Published : February 15, 2026 at 6:40 AM IST

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर को "छोटी काशी" कहा जाता है क्योंकि यहां भगवान भोलेनाथ के कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं. इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है गढ़ के महादेव मंदिर, जो जयसिंहपुरा खोर इलाके में स्थित है. यह मंदिर जयपुर शहर की स्थापना से भी बहुत पहले का है. भक्तों का मानना है कि यहां भगवान शिव अपनी कृपा से मनोकामनाएं पूरी करते हैं. खासकर सरकारी नौकरी, राजनीतिक पद, स्वास्थ्य लाभ और अन्य इच्छाओं को लेकर लोग यहां सच्चे मन से सेवा-पूजा करते हैं और चमत्कार देखते हैं. मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, जो खुद-ब-खुद प्रकट हुआ माना जाता है. इसकी महिमा चारों ओर फैली हुई है और दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं.

मंदिर का प्राचीन और रोचक इतिहास: मंदिर का इतिहास काफी पुराना और रोचक है. पंडित डॉ. आशुतोष शर्मा के अनुसार, उस समय यह पूरा क्षेत्र आमेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था. आमेर रियासत के सूबेदार फतेह सिंह महाराज ने जयसिंहपुरा खोर की नींव रखी थी. जयपुर बसने से लगभग 600 साल पहले उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करवाई. पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, मंदिर की स्थापना संवत 1111 (लगभग 1054-1055 ईस्वी) में हुई थी.

गढ़ के महादेव मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

1 हजार साल पुराना मंदिर: पंडित डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि पीतांबरा पीठ के आचार्य ने विधि-विधान से इसकी स्थापना की थी. मंदिर पूरी तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया है, जिसमें 12 स्तंभ हैं. औरंगजेब के समय में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत से इस मंदिर को आक्रमणकारियों की नजर से बचाकर रखा. महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने नाम से कई नगर बसाए, जिनमें जयसिंहपुरा खोर भी शामिल है. यहां ठाकुर जी महाराज के साथ यह गढ़ के महादेव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हो गया. यह मंदिर करीब 1000 से 1070 साल पुराना माना जाता है.

मंदिर से जुड़ी चमत्कारी मान्यताएं : पंडित डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने के असंख्य उदाहरण हैं. बेरोजगार युवाओं को यहां नियमित सेवा-पूजा से नौकरी मिली है. कई लोग उच्च सरकारी पदों पर पहुंचे हैं और राजनीति में भी सफलता पाई है. स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी यहां दूर हुई हैं.

जयपुर का गढ़ के महादेव मंदिर
जयपुर का गढ़ के महादेव मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

जीवित सांपों की झांकी: उन्होने बतायाकि प्रदेश में पहली बार 1995 में इसी मंदिर में सवा करोड़ 'नमः शिवाय' मंत्र का जाप हुआ. यह कार्यक्रम तीन दिन तक चला, जिसमें सवा लाख घटाभिषेक भी शामिल था. वैदिक मंत्रों के साथ जल अभिषेक किया गया और भक्त लगातार सेवा में जुटे रहे. साल 2000 से हर साल सवा लाख बिल्व पत्रों की झांकी सजाई जाती है. यहां जीवित सांपों की झांकी भी लग चुकी है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक मानी जाती है. पिछले 35 सालों से पौष महीने में हर साल पौषबड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव: पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है. पूरे दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दूर-दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शन के लिए आते हैं. रात भर चार पहर की पूजा होती है. फाग उत्सव, भजन संध्या और विभिन्न प्रकार के भोग लगाने का कार्यक्रम चलता है. भक्त घर से बने व्यंजन, फल और अन्य सामग्री लाकर भगवान को भोग लगाते हैं. मंदिर के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, ताकि कोई भी भक्त किसी भी समय दर्शन कर सके.

प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर
मंदिर में भक्त दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं (ETV Bharat Jaipur)

पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि गढ़ के महादेव मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं भी है. भक्तों ने सावन मास में पूरे एक-एक महीने भगवान की सेवा पूजा की है. भगवान महादेव की सेवा करने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है. महादेव के आशीर्वाद से आज कई लोग सरकारी वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं. जयसिंहपुरा खोर के आचार्य डॉ. घनश्याम वेदाचार्य ने यहां पर शिवलिंग की सेवा पूजा की. इसके बाद भारत सरकार की ओर से सन 2000 में 22 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश यात्रा की और भारत का प्रतिनिधित्व किया.

24 घंटे खुला रहता है मंदिर: मंदिर पुजारी अशोक मिश्रा ने बताया कि घर के महादेव मंदिर में दूर-दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. 24 घंटे महादेव के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं. वे बचपन से महादेव की सेवा कर रहे हैं. मंदिर में आने वाले भक्त दर्शन करके आनंदमय होते हैं. उन्होंने बताया कि महादेव के आशीर्वाद से मेरी माता जी इस क्षेत्र की पार्षद बनी थी. विपक्ष पार्टी के डबल वोटों से उनकी विजयी हुई थी.

मंदिर करीब 1 हजार साल पुराना है
मंदिर करीब 1 हजार साल पुराना है (ETV Bharat Jaipur)

शिवरात्रि पर हजारों भक्त आते हैं: महादेव के भक्त यशपाल गुर्जर ने बताया कि महादेव का भक्त हूं. बचपन से ही गढ़ के महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा हूं. निरंतर काफी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस महादेव मंदिर में धोक लगाने के लिए पहुंचते हैं. महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं. इस दिन हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है। इस मंदिर में काफी चमत्कार देखने को मिले हैं। महादेव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

भक्तों की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां: भक्तों की कई सच्ची कहानियां इस मंदिर की महिमा को और मजबूत करती हैं. भक्त सीताराम सैनी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है. वे बताते हैं कि 15 साल की उम्र में वे बहुत परेशान थे और गलत रास्ते पर चल रहे थ. तत्कालीन सरपंच ने उन्हें मंदिर लाकर जलाभिषेक करवाया. तीन साल बाद 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई. बाद में शादी हुई, सात बेटियां हुईं और सबकी शादी धूमधाम से हुई.

उन्होंने बताया कि एक बार बेटी की शादी में आर्थिक तंगी थी, नकली जेवर पर पॉलिश कराने की सोच रहे थे. भगवान से प्रार्थना की तो अगले दिन एक व्यक्ति आया और पूरी मदद कर जेवर बनवा दिए. वे कहते हैं, "अब बाबा के दर्शन किए बिना खाना भी नहीं खाता." इसी तरह यशपाल गुर्जर जैसे कई भक्त बचपन से यहां आते हैं और चमत्कारों के साक्षी बने हैं.

