महाशिवरात्रि 2026: कुल्लू के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता, हर-हर महादेव से गूंजा भोलेनाथ का दरबार

महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है.

Mahashivratri Kullu Shiva temples
कुल्लू महाशिवरात्रि 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 2:09 PM IST

कुल्लू: सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. लंबे समय के बाद यानी करीब 19 साल के बाद महाशिवरात्रि पर 'महा सिद्धि लक्ष्मी योग' बन रहा है. देशभर में जहां महाशिवरात्रि का त्योहार रविवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है.

महाशिवरात्रि पर महादेव के दरबार में भक्तों का तांता

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर बिजली महादेव, भूतनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए आते रहे और इन मंदिरों में सुबह से ही भजन कीर्तन का भी दौर शुरू हो गया है. ऐसे में महाशिवरात्रि का त्योहार जिला कुल्लू में धूमधाम से मनाया जा रहा है.

शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि पर विशेष मेले का आयोजन

इसके अलावा कई जगह पर शिवरात्रि के अवसर पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है और तीन दिनों तक जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में शिवरात्रि की धूम रहेगी. जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में भी भगवान शिव की आराधना के लिए रविवार, 15 फरवरी को भूतनाथ मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिवजी का आशीर्वाद लिया. सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में खड़े रहे और दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे. दूर-दूर से भूतनाथ मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, चढ़ाया और भगवान का आशीर्वाद लिया.

Mahashivratri Kullu Shiva temples
महाशिवरात्रि पर महादेव के दरबार में भक्तों का तांता (ETV Bharat)

हर साल भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं श्रद्धालु

वहीं, श्रद्धालु कमलेश कुमार चौधरी का कहना है कि, "हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. भगवान शिव देवों के भी देव हैं, जो भी भोले नाथ की सच्चे भाव से पूजा करता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं. शिवरात्रि के इस महापर्व पर हमने शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक किया. मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ मन की हर मुराद पूरी करते हैं."

Mahashivratri Kullu Shiva temples
कुल्लू जिले में शिव मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)

मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु

श्रद्धालु अदिति का कहना है कि, सुबह से ही मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. मंदिर में आने वाले बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आया.

Mahashivratri Kullu Shiva temples
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा (ETV Bharat)

हर-हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान

वहीं, बिजली महादेव मंदिर में भी सुबह 5:00 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और लोग लाइन में लगकर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं. इसके अलावा मणिकर्ण, बंजार, मनाली के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. भोलेनाथ के दरबार में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है.

Mahashivratri Kullu Shiva temples
बाबा का दरबार में श्रद्धालु (ETV Bharat)

