Mahashivratri 2026 : कछवाहा राजाओं की आस्था ने जयपुर को बनाया 'छोटी काशी', जानिए यहां के 7 अतिप्राचीन शिवालयों की महिमा

आज भी इन प्राचीन शिव मंदिरों में नियमित पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं.

जयपुर कहलाता है 'छोटी काशी'
जयपुर कहलाता है 'छोटी काशी' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 11:04 AM IST

Updated : February 15, 2026 at 11:51 AM IST

जयपुर : गुलाबी नगरी केवल महलों और किलों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये अपनी धार्मिक परंपरा और शिव भक्ति के लिए भी विशेष पहचान रखती है. कछवाहा राजाओं ने जब जयपुर रियासत की नींव रखी, तब उन्होंने सत्ता और संस्कृति के साथ-साथ आध्यात्मिक धरोहर को भी बराबर महत्व दिया. यही वजह है कि शहर में सैकड़ों वर्षों के दौरान ऐसे अनेक भव्य शिव मंदिर स्थापित हुए, जिन्होंने जयपुर को 'छोटी काशी' की उपाधि दिलाई. आज जयपुर शहर में 5000 से ज्यादा छोटे-बड़े शिवालय मौजूद हैं. इनमें से कई मंदिरों की स्थापना कछवाहा शासकों ने स्वयं करवाई, तो कुछ स्वयंभू शिवलिंग हैं. जिनका समय-समय पर जीर्णोद्धार भी कराया गया.

जयपुर कहलाता है 'छोटी काशी' : जिस तरह वाराणसी शिव भक्ति का वैश्विक केंद्र है और वहां असंख्य शिव मंदिर स्थित हैं, उसी तरह जयपुर में भी हजारों शिवालय विद्यमान हैं। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार को यहां विशेष धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है. शहर के हर मोहल्ले, हर गली में किसी न किसी रूप में शिव मंदिर स्थापित है. जयपुर के पुराने बाशिंदे राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि कछवाहा शासकों की आस्था और जनमानस की श्रद्धा ने जयपुर को 'छोटी काशी' की पहचान दिलाई. यहां शिव भक्ति केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गई. तभी आज हर गली मोहल्ले में एक शिवालय मिल जाता है और कुछ शिवालय तो जयपुर की बसावट से भी पुराने हैं.

जानिए प्राचीन शिवालयों की महिमा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

स्वयंभू और प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग : आज भी इन प्राचीन शिव मंदिरों में नियमित पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं. हालांकि समय के साथ शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन इन मंदिरों की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बरकरार है. इतिहासकार सिया शरण लश्करी ने बताया कि जयपुर के इन प्राचीन मंदिरों में कुछ शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं. वहीं कई मंदिरों में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर शिवलिंग स्थापित किए गए. यही विविधता जयपुर की धार्मिक परंपरा को और समृद्ध बनाती है.

अंबिकेश्वर महादेव मंदिर
अंबिकेश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अंबिकेश्वर महादेव मंदिर : जयपुर के आमेर क्षेत्र के सागर रोड पर स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग धरती के नीचे स्थित है. पंडित संतोष व्यास ने बताया कि श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है, लेकिन खास बात ये है कि हर साल सावन के महीने में यहां भूगर्भ से जल निकलना शुरू हो जाता है, जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुंचकर उनका स्वत: अभिषेक करता है. ये दृश्य न सिर्फ भक्तों को चमत्कारी लगता है, बल्कि इसे प्रकृति द्वारा किया गया शिव पूजन भी माना जाता है. ये मंदिर आमेर की बसावट से भी पुराना है, इसे तकरीबन 1100 साल पुराना बताया जाता है.

काला महादेव मंदिर : ये महाकाल का ही प्रतिरूप है या यूं कहें कि जयपुर में भी इन्हीं के रूप में महाकाल विद्यमान है. ये शिवलिंग एक ऐसे विशेष पत्थर का बना हुआ है जिसे कसौटी का पत्थर कहा जाता है. किसी भी महंगे धातु (चांदी-सोना) को तराशने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता है. इस पत्थर का शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है. बताया जाता है कि इस शिवलिंग के नीचे एक और शिवलिंग मौजूद है. ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता. उन्होंने बताया कि मंदिर को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि यहां पर महामृत्युंजय के जाप करने से असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है.

काला महादेव
काला महादेव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ताड़केश्वर महादेव मंदिर : ये स्थान कभी घने ताड़ के वृक्षों का जंगल था. आमेर स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के व्यास, सांगानेर जाते समय जब यहां रुके तो उन्होंने देखा कि एक बकरी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर तक से जा लड़ी. इसी स्थान पर एक गाय नियमित दूध भी छोड़ देती थी. इस घटना के बाद जमीन के नीचे से कुछ रहस्यमयी आवाजें आने लगी. इसकी सूचना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह को दी गई. महाराजा ने अपने दीवान और जयपुर के आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य को इस स्थान पर भेजा, जहां खुदाई में एक स्वयंभू शिवलिंग निकला. चूंकि यहां ताड़ के वृक्षों की भरमार थी, इसलिए इन्हें ताड़केश्वर महादेव कहा गया. ये मंदिर जयपुर के बसने से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था. बाद में जब जयपुर शहर की नींव रखी गई, तो इस मंदिर का भव्य रूप दिया गया.

ताड़केश्वर महादेव मंदिर
ताड़केश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्रतापेश्वर महादेव मंदिर : ये जयपुर का ऐसा मंदिर है, जहां शिव परिवार पूर्ण स्वरूप में और अपने-अपने वाहन सहित उपस्थित है. भगवान गणेश अपने मूषक के साथ, कार्तिकेय मोर के साथ, माता पार्वती शेर के साथ और भगवान शिव नंदी के साथ विराजमान हैं. इस तरह की शिव पंचायत अन्यत्र दुर्लभ है, जिससे ये मंदिर आस्था और अद्वितीयता का केंद्र बनता है. इसके साथ ही मंदिर में देश भर से लाए गए छोटे-बड़े तकरीबन 51 शिवलिंग और मौजूद हैं.

पूरे परिवार और उनके वाहनों के साथ विराजमान प्रतापेश्वर महादेव
पूरे परिवार और उनके वाहनों के साथ विराजमान प्रतापेश्वर महादेव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जागेश्वर महादेव मंदिर : जयपुर की बसावट के दौरान हुए अश्वमेध यज्ञ के दौरान जागेश्वर महादेव मंदिर अस्तित्व में आया. यहां का शिवलिंग भी स्वयंभू बताया जाता है. इस मंदिर में मूर्ती एकलिंग रूप में है. इनके साथ पार्वती जी नहीं हैं. मंदिर परिवार से जुड़े शंभू दयाल भट्ट ने बताया कि इस मन्दिर को जयपुर के विद्वानों ने साक्षात जागृत मंदिर कहा है. इस मंदिर में महादेवजी के शिवलिंग पर वर्ष में एक बार केवल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं. वहीं इस मंदिर में एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य की किरणें ऐसे स्थान पर पड़ती थी, जहां से समय की गणना की जाती थी.

जागेश्वर महादेव मंदिर
जागेश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर : साल में सिर्फ एक बार शिवरात्रि के दिन भक्तों के लिए खुलने वाले एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर के खुलने का इंतजार सभी शिव भक्तों को रहता है. महाशिवरात्रि के दिन यहां देर रात से भक्तों की लम्बी कतार लग जाती है. भक्तों को इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है. साहित्यकार अशोक पंड्या के अनुसार ये मंदिर सवाई जयसिंह के समय का है. इस शिवलिंग को विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया गया था. भगवान शिव के नाम पर ही इसे शंकरगढ़ नाम दिया. बाद में सवाई जयसिंह के छोटे बेटे माधो सिंह ने अपने ननिहाल उदयपुर की तर्ज पर यहां भी एकलिंगेश्वर महादेव होने की इच्छा व्यक्त की थी और फिर शंकरगढ़ का नाम ही एकलिंगेश्वर महादेव किया गया.

एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर
एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

राजराजेश्वर महादेव मंदिर : जयपुर के राजाओं की ओर से निर्मित ये मंदिर सिर्फ शिवरात्रि और गोवर्धन पूजा के दिन खुलता है. सिटी पैलेस में मौजूद राजराजेश्वर मंदिर महाराजा रामसिंह का निजी मंदिर था. उन्होंने शिव के वैभवशाली स्वरूप की कल्पना करते हुए इस मंदिर को तैयार कराया था. यहां भगवान भोलेनाथ सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट धारण किए गए हैं. वहीं नेपाल से मंगाया गया पक्षीराज का चित्र भी यहां मौजूद है. यहां भगवान शिव का भूतेश्वर स्वरूप के बजाय राजेश्वर स्वरूप नजर आता है.

राजराजेश्वर महादेव मंदिर
राजराजेश्वर महादेव मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जागीरों से जुड़ी थी मंदिरों की व्यवस्था : कछवाहा राजाओं की धार्मिक नीति में मंदिरों के संचालन के लिए जागीरें देने की व्यवस्था थी. इतिहासकार सिया शरण लश्करी के अनुसार अनेक शिवालयों को रहने के लिए हवेलियां, करमुक्त जागीर और आय के अन्य स्रोत प्रदान किए जाते थे. इससे पुजारियों, सेवायतों का जीवनयापन हो जाता था और धार्मिक आयोजनों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आता था. जयपुर की पहचान केवल हवामहल और आमेर किले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक चेतना यहां के शिवालयों में बसती है. कछवाहा राजाओं की दूरदर्शिता और धार्मिक आस्था ने जो विरासत जयपुर वासियों को सौंपी, वही आज गुलाबी नगरी को 'छोटी काशी' के रूप में प्रतिष्ठित करती है.

मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब
मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Last Updated : February 15, 2026 at 11:51 AM IST

