महाशिवरात्रि: 5 फीट की मौड़ी धारण कर दूल्हा बनेंगे मुजफ्फरपुर के सरकार बाबा गरीबनाथ

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मंदिर परिसर को फूल-माला से सजाया जा रहा है. शिव-पार्वती विवाहोत्सव को लेकर पूरे शहर में उत्सव का माहौल है. वहीं पिछले 68 वर्षों से बाबा गरीबनाथ की मौड़ी तैयार करने वाला परिवार इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ भगवान शिव की विशेष मौड़ी बनाने में जुटा हुआ है.

68 साल पुरानी परंपरा : शिव-पार्वती विवाह के अवसर पर बाबा गरीबनाथ 5 फीट ऊंची मौड़ी धारण करेंगे, जबकि बारात में 3 फीट की मौड़ी का उपयोग किया जाएगा. मौड़ी निर्माण की यह अनूठी परंपरा 68 वर्षों से निशुल्क निभाई जा रही है. इस परंपरा की शुरुआत फग्गूलाल साह ने की थी, जिसे बाद में रामनारायण साह और राजकुमार साह ने आगे बढ़ाया. वर्तमान में यह कार्य चौथी पीढ़ी द्वारा किया जा रहा है.

बाबा गरीबनाथ (ETV Bharat)

इतने दिनों में तैयार होता है मौड़ी : मौड़ी निर्माण में करीब 15 दिनों का समय लगता है. इसे कुट, जीरा, साज और तार से तैयार किया जाता है. साथ ही इसमें मोती, जड़ी-बूटी और रुद्राक्ष का विशेष श्रृंगार किया जाता है. कारिगर गनौर राम पिछले लगभग 46 से 50 वर्षों से लगातार बाबा की मौड़ी तैयार कर रहे हैं.

''बाबा की मौड़ी बनाने की परंपरा में चार पीढ़ियों का योगदान रहा है. परदादा फग्गूलाल साह से शुरू हुई यह सेवा आज भी पूरे समर्पण के साथ निभाई जा रही है. हाथों में दर्द के बावजूद बाबा की सेवा में मौड़ी बनाना आत्मिक संतोष देता है. हर वर्ष दो मौड़ियां तैयार की जाती हैं. एक पूजा-मटकोर के लिए और दूसरी बारात एवं विवाह के लिए. ''- रंजन साह, परिवार के सदस्य