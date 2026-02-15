ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 7 KG चांदी से सजा शिवलिंग

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बिलासपुर के शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता.

Panyala Shiva Temple in Ghumarwin
महाशिवरात्रि पर शिव धाम पनियाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 6:47 PM IST

बिलासपुर: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है. घुमारवीं क्षेत्र के प्रसिद्ध पन्याला शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और पूरा क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा है. इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिर का मुख्य शिवलिंग करीब 7 किलो चांदी से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दूर-दराज के गांवों और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

घुमारवीं में शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब

घुमारवीं-सरकाघाट सुपर हाईवे पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव धाम पनियाला अब शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है. मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और भव्य आयोजन किए जा रहे हैं. इस बार भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सुगमता से हो सकें.

Panyala Shiva Temple in Ghumarwin
7 KG चांदी से सजा शिवलिंग (ETV Bharat)

शिवलिंग पर चढ़ाई गई 7 किलो चांदी की परत

महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं, जो देर शाम तक बनी रहती हैं. हर साल यहां हजारों किलो गाजर का हलवा, दूध और सूखे मेवे का घोटा प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. मंदिर कमेटी के संस्थापक सदस्य और कानूनी सलाहकार प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि, "इस बार मुख्य शिवलिंग पर 7 किलो चांदी की परत चढ़ाई गई है. इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों से विशेष कारीगर बुलाए गए थे. मंदिर के स्तंभों को लकड़ी की नक्काशी से सजाने का कार्य पिछले 2 वर्ष से जारी है. इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष कारीगरों की सेवाएं ली गई हैं. लगभग 10 लाख की लागत से मंदिर में लकड़ी की नक्काशी का काम जारी है."

क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी?

मंदिर के पुजारी बाबा धर्मवीर कहते हैं, पहले यहां कामदानाथेश्वर मंदिर नाम का एक प्राचीन मंदिर था, जो सड़क के दूसरी ओर स्थित था. जब घुमारवीं-सरकाघाट हाईवे का निर्माण हुआ, तो ठेकेदारों को सड़क निर्माण के दौरान एक छोटा शिवलिंग प्राप्त हुआ. उन्होंने इसे सड़क के दूसरी ओर स्थापित कर दिया. धीरे-धीरे लोगों ने यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया. मंदिर के विकास में स्थानीय भक्तों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. सन 1995 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके बाद यह क्षेत्र में धार्मिक आस्था का केंद्र बनता गया.

पुजारी बाबा धर्मवीर आगे कहते हैं, साल 2003 में एक अनोखी घटना घटी. कुछ श्रद्धालु वाहन में 11 शिवलिंग लेकर जा रहे थे. लेकिन, भारी बारिश के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई और उन्हें वहीं रुकना पड़ा. जब सड़क खुलने में देरी हुई तो वे शिवलिंगों को यहीं छोड़कर वापस चले गए. इसके बाद इन्हें भी मंदिर में स्थापित कर दिया गया और इस स्थान को द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव धाम का नाम दिया गया. मंदिर में काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वर, ममलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, सोमनाथ के अलावा, मंदिर में भगवान गणेश, हनुमान और साक्षी गोपाल की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं.

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि, पहले इस स्थान पर घना जंगल था, जिसे फेटी धार के नाम से जाना जाता था. मंदिर के पास पन्याला नाला बहता है, जिसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं. मंदिर के साथ एक छोटे से टीले पर भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसे कैलाश पर्वत नाम दिया गया है. भक्तों के लिए यहां कैलाश परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है. हाल ही में मंदिर में साक्षी गोपाल मंदिर का निर्माण भी किया गया है.

शिवरात्रि पर मंदिर के आस पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस कर्मी जगह-जगह तैनात किए गए हैं. मंदिर कमेटी द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन, पेयजल, स्वच्छता और भंडारे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. दिनभर मंदिर में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना का दौर जारी है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया है.

पन्याला शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर हर वर्ष यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार सात किलो चांदी से सजे शिवलिंग और भव्य व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और शिवधाम पूरी तरह आस्था में सराबोर नजर आया.

