महाशिवरात्रि की तैयारी: महादेव के विवाह के लिए पुत्र भगवान गणेश ने भेजे खास तोहफे; बाबा विश्वनाथ के दरबार में चढ़ाया विशेष चढ़ावा

वाराणसी: महादेव की नगरी काशी इन दिनों अपने आराध्य के विवाह उत्सव की तैयारी में तल्लीन दिखाई दे रही है. भोलेनाथ का विवाह 15 फरवरी को धूमधाम के साथ होगा. इसके पहले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर काशी में तैयारी ने अंतिम रूप लेना शुरू कर दिया है. महादेव के विवाह उत्सव को लेकर काशी में देशभर के देव मंदिरों से बड़ी-बड़ी चीजें आ रही हैं. महादेव के पुत्र भगवान गणेश का खास उपहार बाबा विश्वनाथ के धाम में बुधवार की देर शाम पहुंचा.

व्यवस्थाओं और श्रद्धालु-सेवा की प्रशंसा की: मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से भगवान श्री विश्वेश्वर के लिए फल, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री श्री काशी विश्वनाथ धाम बुधवार की देर शाम पहुंची. सिद्धिविनायक मंदिर के डिप्टी सीईओ डॉ. संदीप राठौर, ट्रस्टी प्रोटोकॉल अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन शुक्ल, पुजारी डॉ. प्रशांत मनेरिकर और डॉ. शिवम मिश्र ने इस भेंट को काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को विधिवत सौंपा. न्यास ने इस भेंट को समारोहपूर्वक स्वीकार किया. इस अवसर पर डॉ. संदीप राठौर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और श्रद्धालु-सेवा की प्रशंसा की. साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि पर मंदिर न्यास द्वारा शुरू की गई इस नई पहल का आभार व्यक्त किया.

काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव: वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित चार दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव में दूसरे दिन (बुधवार) की सांस्कृतिक संध्या अत्यंत भव्य, गरिमामय और भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ. धाम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और दर्शकों ने भक्ति, संगीत और नृत्य की दिव्य प्रस्तुतियों का आनंद लिया.