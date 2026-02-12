ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि की तैयारी: महादेव के विवाह के लिए पुत्र भगवान गणेश ने भेजे खास तोहफे; बाबा विश्वनाथ के दरबार में चढ़ाया विशेष चढ़ावा

महाशिवरात्रि महोत्सव में दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या, काशी विश्ननाथ मंदिर में भी की जा रही तैयारी.

भोलेनाथ को पुत्र गणपति ने भेजा खास तोहफा,
भोलेनाथ को पुत्र गणपति ने भेजा खास तोहफा,
February 12, 2026

वाराणसी: महादेव की नगरी काशी इन दिनों अपने आराध्य के विवाह उत्सव की तैयारी में तल्लीन दिखाई दे रही है. भोलेनाथ का विवाह 15 फरवरी को धूमधाम के साथ होगा. इसके पहले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर काशी में तैयारी ने अंतिम रूप लेना शुरू कर दिया है. महादेव के विवाह उत्सव को लेकर काशी में देशभर के देव मंदिरों से बड़ी-बड़ी चीजें आ रही हैं. महादेव के पुत्र भगवान गणेश का खास उपहार बाबा विश्वनाथ के धाम में बुधवार की देर शाम पहुंचा.

व्यवस्थाओं और श्रद्धालु-सेवा की प्रशंसा की: मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से भगवान श्री विश्वेश्वर के लिए फल, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री श्री काशी विश्वनाथ धाम बुधवार की देर शाम पहुंची. सिद्धिविनायक मंदिर के डिप्टी सीईओ डॉ. संदीप राठौर, ट्रस्टी प्रोटोकॉल अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन शुक्ल, पुजारी डॉ. प्रशांत मनेरिकर और डॉ. शिवम मिश्र ने इस भेंट को काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को विधिवत सौंपा. न्यास ने इस भेंट को समारोहपूर्वक स्वीकार किया. इस अवसर पर डॉ. संदीप राठौर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और श्रद्धालु-सेवा की प्रशंसा की. साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि पर मंदिर न्यास द्वारा शुरू की गई इस नई पहल का आभार व्यक्त किया.

काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव: वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित चार दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव में दूसरे दिन (बुधवार) की सांस्कृतिक संध्या अत्यंत भव्य, गरिमामय और भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ. धाम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और दर्शकों ने भक्ति, संगीत और नृत्य की दिव्य प्रस्तुतियों का आनंद लिया.

धाम परिसर भक्तिमय हो उठा: कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकार अंशुमान महाराज के मनोहारी सरोद वादन से हुआ. उनकी मधुर एवं साधनापूर्ण प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण को शिवमय बना दिया. इसके बाद सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित रविशंकर मिश्र ने शास्त्रीय कथक नृत्य की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी. उनके भाव, लय और ताल के अद्भुत समन्वय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. सांस्कृतिक संध्या की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुश्री अंशिका सिंह के भजन प्रस्तुत ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया. शिव भजनों की मधुर धुनों से संपूर्ण धाम परिसर भक्तिमय हो उठा.

