ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि 2026 पर अपनों को दीजिए बधाई, ये ख़ास संदेश भेजकर जीत लीजिए दिल

MahaShivratri wishes 2026 : महाशिवरात्रि 2026 पर आप भी अपनों को भेजिए दिल को छू लेने वाले ये ख़ास संदेश

MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 14, 2026 at 7:55 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MahaShivratri Wishes 2026 : 15 फरवरी 2026 को भोलेनाथ का महापर्व महाशिवरात्रि है. ऐसे में अगर आप अपने परिजनों या दोस्तों से दूर हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उन्हें दिल को छू लेने वाले ये ख़ास संदेश भेजकर उनका दिल जीत लेंगे. तो बिना देर कीजिए उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई दीजिए ताकि भगवान शिव शंकर की कृपा उन पर बनी रहे.

  • महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, Happy Mahashivratri 2026
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं... (Etv Bharat)
  • आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, Happy Mahashivratri 2026
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं (Etv Bharat)
  • आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे , Happy Mahashivratri 2026
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो... (Etv Bharat)
  • महाकाल का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, महाशिवरात्रि 2026 की बधाई
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
महाकाल का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे... (Etv Bharat)
  • शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुन्दर हैं, शिव ही दया के सागर हैं, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुन्दर हैं... (Etv Bharat)
  • तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, शिव के हाथ में ही है तेरी-मेरी डोरी, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
तन की जाने, मन की जाने... (Etv Bharat)
  • ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास, ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार, जय शिव शंकर, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास, ॐ में ही शक्ति... (Etv Bharat)
  • काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्यम भी तुम, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
काल भी तुम और महाकाल भी तुम... (Etv Bharat)
  • ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे,सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योमुर्क्षीय मामृतात्, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे,सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्... (Etv Bharat)
  • मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभू नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, ओम नमः शिवाय, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी... (Etv Bharat)
  • हैप्पी महाशिवरात्रि 2026
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
हैप्पी महाशिवरात्रि 2026 (Etv Bharat)
  • ॐ नम: शिवाय
MahaShivratri 2026 Best wishes shayari images quotes facebook message instagram and whatsapp status in Hindi
ॐ नम: शिवाय (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : वैलेंटाइन डे 2026 पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

ये भी पढ़ें : 15 फरवरी को महाशिवरात्रि: बन रहा कई खास योगों का संयोग, इस मुहूर्त में करें रुद्राभिषेक

ये भी पढ़ें : यमुनानगर के इस ब्रह्मा सरोवर पर भगवान शिव ब्रह्मा हत्या दोष से हुए थे मुक्त, कपाल मोचन मेले की जानें खासियत

Last Updated : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

TAGGED:

MAHASHIVRATRI 2026 WISHES
MAHASHIVRATRI WISHES IN HINDI
महाशिवरात्रि विशेज इन हिंदी
महाशिवरात्रि की बधाई
MAHASHIVRATRI 2026 WISHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.