महाशिवरात्रि 2026 पर अपनों को दीजिए बधाई, ये ख़ास संदेश भेजकर जीत लीजिए दिल
MahaShivratri wishes 2026 : महाशिवरात्रि 2026 पर आप भी अपनों को भेजिए दिल को छू लेने वाले ये ख़ास संदेश
Published : February 14, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 8:03 PM IST
MahaShivratri Wishes 2026 : 15 फरवरी 2026 को भोलेनाथ का महापर्व महाशिवरात्रि है. ऐसे में अगर आप अपने परिजनों या दोस्तों से दूर हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उन्हें दिल को छू लेने वाले ये ख़ास संदेश भेजकर उनका दिल जीत लेंगे. तो बिना देर कीजिए उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई दीजिए ताकि भगवान शिव शंकर की कृपा उन पर बनी रहे.
- महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, Happy Mahashivratri 2026
- आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, Happy Mahashivratri 2026
- आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे , Happy Mahashivratri 2026
- महाकाल का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, महाशिवरात्रि 2026 की बधाई
- शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुन्दर हैं, शिव ही दया के सागर हैं, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, शिव के हाथ में ही है तेरी-मेरी डोरी, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास, ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार, जय शिव शंकर, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्यम भी तुम, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे,सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योमुर्क्षीय मामृतात्, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभू नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, ओम नमः शिवाय, महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
- हैप्पी महाशिवरात्रि 2026
- ॐ नम: शिवाय
