महाशिवरात्रि 2026 : नदी के अंदर से निकला प्राचीन शिवलिंग, श्रद्धालुओं ने की संरक्षण की मांग

शिवलिंग की अद्भुत उत्पत्ति यहां के पुजारी पतिराम ने ईटीवी भारत की टीम से चर्चा के दौरान बताया कि उनका इस स्थान से संबंध बचपन से है. वे बाल्यावस्था में नदी तट पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे. इसी दौरान पत्थरों की चट्टानों के बीच मन लगाकर ध्यान भी करते थे, समय बीतने पर पढ़ाई-लिखाई जीवन से दूर हो गई. उनका मन पूरी तरह भक्ति और साधना की ओर झुकता चला गया.एक अवधि के बाद साधना के दौरान उन्हें स्वप्न में नदी के भीतर अनेक शिवलिंग दिखाई देने लगे. यह दृश्य इतना स्पष्ट और दिव्य था कि उन्होंने अगले ही दिन नदी के आसपास और भीतर खोजबीन शुरू की. खोज के दौरान उन्हें यह अद्भुत शिवलिंग मिला, जिसे बाद में ग्रामीणों की सहायता से नदी तट पर स्थापना की गई.तभी से पतिराम नियमित रूप से इस शिवलिंग की पूजा-अर्चना और ध्यान करते आ रहे हैं. धीरे-धीरे यह बात आसपास के गांवों तक पहुंची और श्रद्धालुओं का आना-जाना शुरू हो गया.समय के साथ यह स्थान आस्था का प्रमुख केन्द्र बन गया.

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दक्षिणी अंचल में बसे दंतेवाड़ा जिले से लगभग तीन किलोमीटर दूर बालूद ग्राम पंचायत के मालागुंडा क्षेत्र के घने जंगलों और नदी की शांत धारा के बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है. इस शिवलिंग के प्रति यहां के लोगों की आस्था काफी गहरी है. लोगों का मानना है कि जो भी भक्त यहां पहुंचकर बेलपत्र, नारियल और पानीपत के पत्तों के साथ विधि-विधान से पूजा करता है, उसकी मनोकामना जरुर पूरी होती है. जंगल के बीच में होने के कारण बहुत से श्रद्धालु इस धाम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो भी यहां आता है, वह दिव्य शांति और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव लेकर लौटता है.

नदी तट और आसपास के घने जंगलों में अनेक दुर्लभ और प्राचीन मूर्तियां हैं. ये मूर्तियां क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. परंतु संरक्षण के अभाव में कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और जो बची हैं, वे भी खतरे में हैं. उनका कहना है कि यदि समय रहते इन दुर्लभ पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में इस इलाके की ऐतिहासिक पहचान प्रभावित हो सकती है - पतिराम, मंदिर के संरक्षक



शिवरात्रि की उत्सुकता और तैयारियां



सहायक पुजारी ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष तैयारियां की जा रही हैं. जंगलों के बीच बसे इस पवित्र स्थल पर हर वर्ष भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, पर इस बार विशेष रूप से अधिक भीड़ की संभावना है. इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि यहां श्रद्धा से की गई हर मनोकामना, चाहे वह पढ़ाई-लिखाई हो, नौकरी की इच्छा हो, संतान प्राप्ति हो या कोई अन्य आकांक्षा पूरी होने की मान्यता है. मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नारियल, बेलपत्र, धूप-दीप और वस्तुओं का भेंट अर्पित करते हैं.



स्थानीय लोगों ने की संरक्षण की मांग

ग्रामीण और पुजारी पतिराम दोनों ही यह आग्रह करते हैं कि दंतेश्वरी मंदिर समिति, जिला प्रशासन इस स्थान को शीघ्र ही संरक्षित घोषित करें. यदि यहां एक स्थायी शिव मंदिर का निर्माण किया जाए, उचित मार्ग, सुरक्षा और प्रकाश की व्यवस्था की जाए, तो यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है. साथ ही, आसपास फैली प्राचीन मूर्तियों को भी सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर लिया जाए, ताकि न तो वे चोरी हो और न ही समय के साथ नष्ट .





एक पवित्र धाम बनने की क्षमता



मालागुंडा क्षेत्र का यह जंगलों के बीच स्थित पवित्र स्थान वास्तव में एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ धाम है. यहां का शांत वातावरण, नदी की मधुर धारा और प्रकृति की गोद में स्थित शिवलिंग—इन सबका सम्मिलन भक्तों को अद्भुत दिव्यता का अनुभव कराता है. यदि प्रशासन तथा समिति मिलकर इस स्थल के संरक्षण और विकास पर ध्यान दें, तो यह स्थान न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि दूर-दूर से आने वाले भक्तों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जब लोग महादेव की उपासना में मग्न होंगे, तब मालागुंडा का यह दिव्य शिवलिंग भी अपनी प्राचीन ज्योति से भक्तों का मार्गदर्शन करता रहेगा.



